Max Verstappen over testdag: "Dit is de manier waarop we willen testen"

Max Verstappen reed vandaag uiteindelijk 84 rondjes tijdens de middagsessie. Daar zag het aan het begin van de dag niet helemaal naar uit aangezien zijn teamgenoot Alexander Albon in de ochtend veel tijd verloren zag gaan door 'vooraf geplande werkzaamheden' aan de RB16.

Daardoor waren er wat berichten dat Max Verstappen de middagsessie mogelijk niet zou kunnen rijden, maar Alexander Albon reed alsnog 29 ronden waardoor Verstappen na de lunch het stuur overnam en zich kon richten op de racesimulaties samen met het raceteam.

Kleine veranderingen proberen

Na afloop van de testdag stond Verstappen de pers te woord en vertelde hij onder andere aan GPToday.net: "We zijn nog niet echt bezig geweest om stappen te maken. We proberen vooral veel rondjes te rijden, wat kleine veranderingen door te voeren en te kijken wat goed of slecht is. Dat is voor nu het belangrijkste."

Op de vraag van Ziggo-pitreporter Jack Plooij waarom Verstappen de hele tijd stints rijdt van 5 en 10 ronden antwoordde de 22-jarige coureur: "We rijden de hele tijd 2 snelle rondjes met een cool down ertussen en daarna een lange run. Die rijden we achter elkaar, door de pits, even snel wat vleugel veranderen en door. Dat is ook de manier waarop wij altijd willen testen."

Aan het einde van de dag spinde de Nederlander, wat zorgde voor een rode vlag met slechts enkele minuten te gaan. Wat gebeurde er? Verstappen: "Ik spinde en weet niet precies wat er gebeurde. Die spin was niet mijn fout, laten we het daarop houden."

Vrijwel tegelijkertijd stopte ook Daniil Kvyat. Het lijkt erop dat AlphaTauri en Red Bull Racing vandaag hetzelfde programma af wilde werken. Mogelijk stopten beide auto's tegelijk omdat er werd gekeken hoe ver de RB16 en AT01 door konden rijden tot de benzine op was, dit gebeurt namelijk vaker tijdens het testen. Kvyat viel stil in bocht 9, Max Verstappen in bocht 10.