Ferrari bevestigt oorzaak van motorprobleem tijdens testen

Ferrari heeft onthuld waardoor Sebastian Vettel vorige week stopte tijdens de derde testdag in Barcelona. Het programma van het team werd onderbroken door het probleem, waardoor het de motor in de auto terugstuurde naar Maranello voor inspectie om de oorzaak van het probleem te achterhalen.

Het Italiaanse team heeft beweerd dat er geen reden tot zorg is na een controle in de fabriek en dat de storing te wijten was aan een probleem dat niet structureel is.

"De motor die het probleem had afgelopen vrijdag is gestript en gecontroleerd in Maranello. De fout was te wijten aan een niet-structureel probleem met het smeersysteem. Het is geen reden tot bezorgdheid en een oplossing dit te corrigeren is al zo goed als klaar."

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zei tijdens de wintertest dat zijn team achter zijn rivalen Mercedes staat voor de seizoensopeningsrace in Australië.

Het team keert deze week terug naar het circuit van Barcelona, ​​met Vettel en teamgenoot Charles Leclerc die allebei op de woensdag in actie zullen komen. Vettel zal de auto op donderdag volledig voor zichzelf krijgen, alvorens over te dragen aan Leclerc voor de laatste dag van de wintertest.