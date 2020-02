Vrouw Romain Grosjean stelt hem gerust om slechte reputatie

Romain Grosjean zegt dat zijn vrouw hem probeert te geruststellen over zijn negatieve reputatie in de Formule 1. De Haas-coureur zegt dat hij voortdurend wordt aangevallen op sociale media, omdat hij een reputatie voor fouten en crashes heeft aangetrokken.

"Het is veel gemakkelijker om Romain Grosjean te bekritiseren dan Lewis Hamilton, die alle races wint", vertelde hij de Franse Auto Hebdo. "In de Formule 1 ben je een held wanneer alles voor jou werkt en je bent niets als het misgaat."

Crash tijdens safety car in Bakoe

Grosjean zei dat Bakoe 2018 een goed voorbeeld is van toen er een echte reden was voor zijn bizarre crash onder de safety car, nadat hij per ongeluk op een knop op het stuur had gedrukt.

"In de toekomst zal ik waarschijnlijk gewoon zeggen:" Het was mijn fout. Bedankt, doei", zei Grosjean.

"Dan wordt het saai en hebben journalisten niets te bespreken. Mijn vrouw Marion begrijpt dit allemaal perfect. Ze zegt me: 'Je zult tenminste een stempel drukken op de Formule 1. Niemand zal zeggen dat je niets hebt bereikt'."

"Mijn vader ziet vaak wat ze op sociale media schrijven en het doet hem een ​​beetje pijn. Maar ik heb 164 races gereden in de Formule 1 en ben hier al tien jaar", zei Grosjean.