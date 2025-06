George Russell hekelt tactische keuze van Mercedes

George Russell start de Grand Prix van Spanje vandaag op de vierde plaats. De Brit reed precies dezelfde tijd als Max Verstappen, maar de Nederlander had zijn ronde eerder neergezet, dus staat Russell achter de Red Bull-coureur. Russell baalt dat Mercedes niet alles heeft geprobeerd om hem dat extra beetje snelheid te geven.

Russell was allesbehalve tevreden na zijn eerste run van Q3. Zo liet hij ook over de boordradio horen: "Ik begrijp nog steeds niet waarom we niet hebben gedaan wat we hebben besproken. Het scheelt twee tienden. Te conservatief", zo klonk de Brit na afloop van zijn eerste run.

Andere strategie

Russell is dus ontevreden met zijn vierde startplek. Hij denkt dat hij er meer uit had kunnen halen: "Ik zei alleen dat we al het hele weekend vierde staan en ik had gewoon het gevoel dat we iets agressiever hadden kunnen zijn met de strategie om te proberen een slipstream te pakken richting bocht 1, zeker omdat Kimi [Antonelli] maar één nieuwe set banden had", verklaart Russel tegenover internationale media.

"Hij zou op die gebruikte banden nooit een competitieve rondetijd neerzetten", voegt de Brit toe. "Zelfs al rijd je de ronde van je leven, zit er een verschil van zeven tienden in die banden. Ik had dus het gevoel dat we samen hadden kunnen werken voor een groots resultaat. Uiteindelijk was die tweede ronde toch het snelst. Maar soms moet je alles op het spel zetten als je een groot resultaat wil behalen."

Positief

Ondanks alle negativiteit van de Brit is er ook een enkel lichtpuntje. De Brit heeft Q3 weten te behalen met twee setjes soft. Hij heeft nu nog één nieuw setje soft over voor de race: "We weten dat onze auto op zaterdag overal tussen P2 en P5 staat, dat is het hele seizoen al het geval", merkt Russell op. "Het is goed dat we Q3 op slechts twee sets softs wisten te bereiken, want nu heb ik een nieuwe set zachte banden voor zondag - en in de race is dat een band die we kunnen gebruiken. Dat is positief. Maar als we realistisch zijn, weten we dat de auto op de zondag niet zo snel is."

Met de vierde startplek is Russell wel tevreden. De Brit ziet mogelijkheden om verder naar voren te kunnen rijden: "We hadden het zwaar toen het warm was en we op de zachte compound reden", legt hij uit. "Maar toen we op de harde compound reden in Bahrein, waar het ook heet was, werden we tweede. Dus als de banden oververhit raken – stel dat de temperatuur 10 graden stijgt – dan is dat veel zwaarder voor een C4-band dan voor een C1. Dus dat is misschien het enige lichtpuntje dat ons een beetje hoop geeft voor de race."