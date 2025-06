Lewis Hamilton gelooft in podiumkansen: "Al heel lang niet meer gelukt"

Lewis Hamilton start voor de tweede keer dit seizoen voor zijn teamgenoot Charles Leclerc, ditmaal voor de Grand Prix van Spanje. De Brit heeft zich op de vijfde plaats gekwalificeerd, terwijl Leclerc niet verder kwam dan de zevende plek. Het verschil tussen de Ferrari-coureurs was niet groter dan één tiende. Ondanks dat heeft Lewis Hamilton wel een doel voor ogen.

De vijfde plaats geeft de zevenvoudig wereldkampioen hoop op een positief resultaat. De Brit wil gaan vechten voor een podiumplaats en acht zichzelf daar kansrijk in. De Brit stond echter wel twee tienden achter zowel Max Verstappen als George Russell. Het doel van de Brit is dus duidelijk.

Tijdje geleden

Het is alweer een tijdje geleden dat Lewis Hamilton op het podium stond. In zijn nog maar korte Ferrari-carrière is het hem nog niet gelukt. De laatste keer dat we de Brit terugzagen op het podium was tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Destijds eindigde de Brit als tweede, maar hij reed nog voor zijn oude werkgever Mercedes. Tijdens de sprintraces van dit seizoen kende Lewis Hamilton wel succes. Hij won de sprintrace van China en eindigde op de derde plaats tijdens de sprintrace van Miami.

Een podium is dus tot nu toe uitgebleven voor Hamilton, maar hij wil daar in Barcelona verandering in brengen: "Mijn doel is om te proberen het podium te bereiken", zegt Hamilton na afloop van de kwalificatie in Spanje. "Ik heb al heel lang niet meer op het podium gestaan." Hamilton start de Grand Prix als vijfde, naast en achter zijn oude werkgever Mercedes. "Het is een lange weg naar bocht 1. Je zag de start die George hier vorig jaar had. Ik ga proberen net zo’n goede start te maken. Daarna gaat het alleen nog maar om het managen van de banden, wat een uitdaging is", vervolgt de Brit.

Nog steeds wennen

Alles voelt nog steeds nieuw aan voor Lewis Hamilton. Het is hem nog steeds niet gelukt om zich volledig aan te passen aan de Italiaanse renstal: "Elk weekend kom ik voor het eerst met het team naar het circuit. De auto is zo anders dan waar ik tijdens de voorgaande jaren mee reed", legt de Ferrari-coureur uit. "Dus tijdens het weekend moet ik me weer aan deze nieuwe rijstijl aanpassen, wat verschrikkelijk is. Het is geen plezierige rijstijl. Toch pas ik me elke keer aan deze circuits aan. Maar ik vind het geweldig dat alles elk weekend weer helemaal nieuw is."