Christian Horner: "Honda maakt simulaties van de testbank waar"

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat de gegevens op het circuit van Honda overeenkomen met de informatie die het tijdens de dyno-tests heeft ontvangen. De Japanse fabrikant genoot van een succesvolle eerste week tijdens het testen, met 855 ronden over drie dagen tussen Red Bull Racing en AlphaTauri.

Red Bull Racing en Honda gaan in 2020 het tweede jaar van samenwerking in, waarbij het Oostenrijkse team hoopt vanaf het begin van het seizoen de concurrentiestrijd met Mercedes aan te kunnen gaan. Horner stelt dat de eerste feedback van Honda positief is voorafgaand aan de tweede testweek.

"De correlatie tussen wat we op het circuit zien en vanaf de dyno is perfect", zei Horner. "Die kant is bemoedigend. Het is gemakkelijk om bovenaan de tijdenlijst te komen, vooral in het begin van de tests. Het zal nog flink wisselen voordat we in Melbourne arriveren denk ik zo."

Red Bull is niet van plan vier Honda-motoren te gebruiken

De lengte van de F1-kalender is nog niet bekend na het uitstellen van de Chinese Grand Prix, wat betekent dat er 21 races kunnen zijn in plaats van 22.

De Brit bevestigt dat Red Bull Racing niet van plan is het quotum van drie motoren tijdens het seizoen te overschrijden en dat een vermindering van het aantal races de situatie voor zijn team en Honda gemakkelijker zou maken.

"We zijn momenteel geen vierde motor aan het plannen", zei Horner. "Het plan is om het seizoen door te komen met 3 motoren. Als het 21 races worden maakt dat het leven duidelijk iets gemakkelijker."

"Als we een vierde moeten motor moeten inzetten kunnen we de impact daarvan minimaliseren, zolang we het op het juiste moment kiezen. We zullen prestaties verkiezen boven alle andere opties."

Horner voegt eraan toe dat de het Oostenrijkse team slechts enkele upgrades zal hebben voor Melbourne, dat opnieuw de openingsrace van het seizoen organiseert.

"Ik denk dat teams volgende week hun pakketten op de wagens hebben die in Melbourne ook op de wagens zitten. We hebben een paar bescheiden upgrades voor Melbourne en dan is het incrementele ontwikkeling. Elke Grand Prix probeer je iets te brengen om de prestaties te verbeteren."