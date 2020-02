Red Bull: "Ferrari-monteurs vertellen ons dat ze een slechte wagen hebben"

Ferrari wil dit jaar mee kunnen doen om het kampioenschap in de Formule 1 met haar SF1000-bolide. De wagen werd met veel bombarie gepresenteerd in Italië maar gooide weinig hoge ogen afgelopen week tijdens de eerste wintertest op het circuit in Barcelona.

Andere aanpak

De voorgaande jaren blonk Ferrari vooral uit met snelle rondetijden in de wintertests. Dat was zeker in 2019 het geval toen het team uit Maranello al tijdens de eerste testweek werd bestempeld als titelfavoriet en dominant team. Bij Mercedes moest men daar om lachen, aangezien het Duitse team nog geen enkele update op de wagen had gezet.

Dit jaar heeft Ferrari een andere aanpak gehanteerd en richt het zich niet direct meer op snelle tijden maar vooral op betrouwbaarheid en kilometers maken, een programma dat bijvoorbeeld Mercedes al jaren gebruikt tijdens de wintertests.

Zand in de ogen?

Opvallend was afgelopen week dat Ferrari niet in de snelle tijdenlijsten voorkomt en zelfs niet in de top 10 van snelste tijden die de eerste week zijn gereden. Bij Ferrari zijn de monteurs ook spraakzaam richting andere teams, iets wat niet altijd het geval is.

Een monteur van Red Bull Racing vertelde aan GPToday.net: "De monteurs van Ferrari zeggen dat hun wagen totaal niet lekker loopt en dat ze allerlei problemen hebben. Ze zouden niet snel genoeg zijn en een slechte auto hebben gebouwd. Ze komen zelf met deze verhalen, maar wij geloven er niets van. Wij denken dat ze bewust deze verhalen rond willen strooien naar andere teams, zoals naar ons, om te doen alsof het niet lekker loopt zodat we geen rekening met hun houden. Ik denk echter dat ze in Australië gewoon goed voor de dag komen. Die verhalen over een slechte wagen passen bij het beeld dat nu te zien is bij de tijden, maar wij moeten er eigenlijk om lachen."