Christian Horner: "Samenwerkingen tussen teams in de F1 is vrij logisch"

Red Bull Racing-teambaas Christan Horner heeft zich uitgesproken over de samenwerking tussen teams in de Formule 1 en verklaarde dat het een optie is die voor veel teams op de grid zinvol is. Teams zoals Alpha Tauri, Alfa Romeo en Racing Point staan ​​erom bekend delen voor hun auto's te kopen van grotere teams zoals Red Bull, Ferrari en Mercedes.

Racing Point kreeg ook kritiek van andere teams tijdens de eerste testweek na de onthulling van de 2020-uitdager, de RP20, een auto die sterk is gebaseerd op de Mercedes W10 van vorig jaar.

Geen problemen met samenwerkingen

In het verleden stond ook het team van Haas bekend dat het haar auto's ontwerpt op eerdere concepten die Ferrari gebruikte. Horner zei dat hij begrijpt waarom sommige teams ervoor kiezen om dit te doen en waarom hij er geen probleem mee ziet.

"Ik denk dat samenwerkingsverbanden zinvol zijn. Als ze geen wielophanging en versnellingsbakken zouden kunnen kopen, is dat allemaal R&D die ze moeten uitvoeren met grote hoeveelheden middelen. Het ziet ernaar uit dat bepaalde teams verder zijn gegaan in het clonen van wagens dan anderen."

Grid meer competitief

Horner gelooft ook dat teams die met elkaar samenwerken en onderdelen uitwisselen ervoor zorgen dat de grid dichterbij elkaar komt en tegelijkertijd de Formule 1 helpen een meer betaalbare sport te zijn voor de kleinere teams. De teambaas van Max Verstappen bevestigde ook dat hij geen enkele reden ziet dat het een probleem zou moeten zijn om teams met elkaar te laten samenwerken, zolang er op de lange termijn geen regels worden overtreden.

"Naast dat het voldoet aan de regels, zie ik er geen probleem in. Voor Liberty creëert het een startveld dat dichter bij elkaar zit, voor de Formule 1 is het goedkoper", aldus Horner.

"Je wilt niet 10 auto's die er hetzelfde uitzien, maar er zijn elementen van de auto's die overdraagbaar zijn, zoals ophangingen en versnellingsbakken, dus het is vrij logisch dat die gekocht kunnen worden van elkaar."