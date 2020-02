Albon: "Red Bull Racing verwachtte productieve eerste testweek al"

Alexander Albon werkte in de eerste testweek in Barcelona 217 ronden af. De productie van Red Bull Racing als geheel was goed, iets waar Red Bull Racing van tevoren al op hoopte.

Tijdens de laatste racedag reed Albon in alleen de middagsessie 83 ronden. Zijn snelste ronde, een 1:18.154, was goed voor de tiende positie in de rangschikking van de vrijdag. Hij gaf een halve seconde toe op teamgenoot Max Verstappen, die de achtste tijd reed. Red Bull was deze week productief en dat was eigenlijk wel de verwachting, zo gaf Albon toe. "Ja, eerlijk gezegd verwachtten we dat wel."

"We hebben deze winter veel werk gedaan en we wilden beginnen met veel ronden, zodat we een goede basis neer kunnen leggen voor het kampioenschap. Ik denk dat alles zo ongeveer volgens plan is verlopen. Dit laat denk ik zien hoe veel werk er achter de schermen verricht is. Het is enorm indrukwekkend van zowel de jongens in Milton Keynes en Honda dat we zo'n betrouwbare auto hebben."

Delen bolide op testdag heeft voor- en nadelen

Verstappen en Albon moesten vandaag de RB16 dus delen. Zo'n opzet heeft volgens de Britse Thai voor- en nadelen, maar de nadelen worden deels opgeheven doordat Verstappen en hijzelf ongeveer dezelfde kijk op de auto hebben. "Ik denk dat het goed is om de auto dagen voor jezelf te hebben als je veel dingen wil vergelijken."

"Iedere coureur heeft natuurlijk zijn eigen rijstijl en het kost tijd als je dan twee coureurs hebt met twee verschillende meningen. Tegelijkertijd kan je veel ronden doen, en ook efficiënte ronden als je de dag verdeelt. Ik denk dat het een van de eerste keren was dat Red Bull het probeerde met een dag opsplitsen. Ik vond het prettig en het ging goed. Ik denk ook niet dat het echt een probleem is om de dag te splitten, omdat Max en ik qua commentaar ongeveer op een lijn zitten."