Ricciardo: "Na afwijkend 2019 voelt testen in 2020 weer normaal"

Daniel Ricciardo heeft toegegeven dat hij tijdens zijn eerste jaar in dienst van Renault niet altijd zijn ware gevoel kon uitspreken over bepaalde zaken. Op die manier wilde hij chaos bij de engineers voorkomen.

In de winter van 2019 maakte Ricciardo de overstap van topteam Red Bull Racing naar middenmoter Renault. Met dat team werd hij enigszins teleurstellend vijfde in het kampioenschap. Na afloop van een redelijk goede eerste week met de R.S.20 verklaarde de Australiër tegenover de verzamelde media dat het gevoel tijdens de eerste fase van zijn tweede jaar bij Renault toch iets anders is.

"Het voelt een stuk normaler dit jaar. Vorig jaar probeerde ik ze na mijn wissel van team zoveel mogelijk feedback te geven, maar ook wilde ik geen chaos in hun hoofd veroorzaken. Ik probeerde dat te balanceren, terwijl ik ook relaties op probeerde te bouwen. Ik wilde slim zijn met hoe ik mijn informatie doorgaf, en wilde niet binnenkomen en meteen herrie schoppen. Dit jaar is het volgens mij vergelijkbaar met het testen bij Red Bull. Vorig jaar was anders."

Ricciardo en Renault konden op donderdag tijdens de tweede testdag niet zoveel kilometers maken als gehoopt. De Australiër heeft wel een vermoeden waardoor dat komt: op de R.S.20 heeft Renault een aantal nieuwe concepten geïntroduceerd, waaronder de nieuwe neus. Het wisselen van onderdelen en het doorvoeren van veranderingen verloopt daardoor wat langzamer volgens Ricciardo.

"Ik wil niet te veel in detail treden, maar ik denk dat het bodywork en dergelijke dingen nog een beetje delicaat zijn. Het duurt even voordat je doorgevoerde veranderingen onder de knie hebt. Het gaat een beetje in bepaalde gebieden van de auto zitten, omdat het wel zorgvuldig gedaan moet worden. Ik denk dus dat het daarom natuurlijk is dat het wat langer duurt bij veranderingen en dergelijke."