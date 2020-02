Albon en Red Bull kwamen 'geen grote problemen' tegen op tweede testdag

Ook Alexander Albon heeft zijn eerste testdag met de Red Bull RB16 achter de rug. Het gevoel was goed bij de Britse Thai, ondanks dat zijn programma wat vertraging opliep door de krachtbron.

Albon werkte tijdens zijn eerste kennismaking met de RB16 134 ronden af, wat gelijk staat aan net iets meer dan twee raceafstanden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Samen met de 168 ronden die Verstappen op woensdag reed, zit Red Bull Racing na twee dagen dus al boven de 300 ronden. Verstappen verrichtte woensdag al veel werk en een dag later borduurde Albon daarop voort.

"Kijkend naar de feedback van Max zijn we verder gegaan met waar hij gisteren gebleven was", verklaarde Albon na afloop van zijn dag tegenover onder andere GPToday.net. "We hebben ook een aantal dingen geprobeerd die hij ook geprobeerd heeft en ik denk dat het qua prestaties redelijk aan elkaar gewaagd was, wat altijd goed is."

Grote problemen kwamen Albon en Red Bull niet tegen op donderdag en de coureur was vooral blij dat de winterperiode hiermee echt tot een einde kwam. "Er waren geen grote problemen, maar wel de gebruikelijke dingen die je tegenkomt tijdens een wintertest. Het voelde redelijk goed aan. Het zag er redelijk sterk uit en het is altijd lekker om weer in de auto te stappen. Je voelt het absoluut wel na de eerste dag, maar het ging allemaal soepel."

Albon bracht vandaag ook een langere aaneengesloten periode door in de pitbox van Red Bull Racing. Na afloop van de testdag verklaarde hij dat het team wat vertraging had opgelopen door de krachtbron van Honda, maar van serieuze aard waren die problemen niet. "We liepen een beetje vertraging op door de motor, maar het was niet iets schokkends."