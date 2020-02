Ricciardo blij met verloop eerste dag: "Kan niet veel meer vragen van zo'n dag"

Daniel Ricciardo is tevreden met het gevoel dat hij en Renault hebben opgedaan tijdens de eerste testdag in Barcelona. De Australiër kon merken dat de verbeteringen aan de R.S.20 hun vruchten afwierpen, maar conclusies wil hij nog niet trekken.

Renault besloot om de maandag op te delen en beide coureurs dus kennis te laten maken met de R.S.20, die maandag al door Ricciardo en Esteban Ocon over het circuit nabij Barcelona gestuurd werd. Woensdag volgden de eerste officiële testronden, waarbij Ocon de eer kreeg om de bolide als eerste uit te proberen. 's Middags was het de beurt aan Ricciardo, die blij was dat hij weer aan het werk mocht.

"Het is geweldig om weer te rijden en ik voelde me vanaf het begin redelijk op mijn gemak in de auto", vertelde Ricciardo na afloop van de eerste testdag van deze winter. "Esteban heeft de auto vanochtend natuurlijk goed opgewarmd en ik had het gevoel dat ik het bijna meteen te pakken had en in een ritme kwam toen ik in de middag in mocht stappen."

'Het ziet er veelbelovend uit'

Renault koos ervoor om de R.S.20 niet te onthullen tijdens een presentatie, maar om de auto gewoon de baan op te sturen tijdens de eerste testdag. Met een zwarte camouflage-livery werden een aantal details nog een beetje verborgen gehouden, maar desondanks waren er al een redelijk aantal aanpassingen te zien. Dat hoort volgens Ricciardo bij de veranderingen die doorgevoerd zijn om progressie te boeken.

"Er zitten verbeteringen op de auto en we hebben het visueel behoorlijk veranderd, wat duidelijk te zien is als je naar de neus kijkt. De verbeteringen zijn er en uiteindelijk is dat waar we op mikken. Het is nog te vroeg om vergelijkingen te maken, maar onze betrouwbaarheid was redelijk goed. Ik zou zeggen dat het er veelbelovend uitziet. Je kan niet veel meer vragen van een eerste dag, dus ik ben er blij mee.

Ricciardo kwam tot 56 ronden in de middagsessie en daarin noteerde hij een 1:17.873 als snelste ronde. Teamgenoot Esteban Ocon was ruim een tiende langzamer, reed 62 ronden en bezette de achtste positie in de eindrangschikking.