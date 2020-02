Wolff ziet Red Bull en Verstappen als belangrijkste uitdagers Mercedes

Bang zijn ze bij Mercedes niet voor Max Verstappen, maar hij wordt wel als bedreiging gezien. Teambaas Toto Wolff ziet de Red Bull Racing-coureur als de belangrijkste uitdager van het Duitse fabrieksteam.

In de afgelopen zes seizoenen werd Mercedes ieder jaar wereldkampioen bij zowel de coureurs als de teams, maar Red Bull Racing hoopt in het komende seizoen de titels af te kunnen snoepen bij de concurrent. Op de eerste dag van de wintertests was Mercedes het team dat het snelste was en de meeste ronden reed, maar qua gereden afstand zat Red Bull goed in de buurt.

Dat Verstappen in 2020 nog de jongste wereldkampioen ooit kan worden, is volgens Wolff een extra motiverende factor voor Red Bull Racing. "Ik denk dat Red Bull onze belangrijkste uitdager is", vertelt de Oostenrijker aan Sky F1. "Max kan bij winst de jongste wereldkampioen ooit worden en ik denk dat Red Bull en Helmut [Marko] hier enorm de nadruk op gaan leggen. Het zou iets moois voor ze zijn, dus ik denk dat Red Bull zich echt op 2020 concentreert."

Mercedes 'niet bezig met statistieken'

Mercedes kan haar recordreeks met wereldtitels in 2020 verder uitbreiden, maar volgens Wolff is de renstal absoluut niet bezig met statistieken. Hij benadrukt dat het team zich focust op hoe ze ieder raceweekend kunnen optimaliseren en ieder evenement met een goed gemoed kunnen verlaten. "Op een of andere manier gaan wij verder dan getallen. Het gaat echt om het genieten van wat we doen en het proberen het team te ontwikkelen."

"Het gaat echter niet om de zevende wereldtitel, het gaat erom dat we ieder weekend zo goed mogelijk uitvoeren als we kunnen. In 2021 komt er een enorme revolutie met het budgetplafond en de compleet nieuwe technische reglementen. We willen ons optimaal voorbereiden voor dat moment, terwijl we ook in 2020 competitief zijn."