Racing Point presenteert RP20 en kondigt BWT aan als titelsponsor

Racing Point heeft zojuist als achtste team haar bolide voor het seizoen 2020 gepresenteerd. Opvallend is dat SportPesa, de titelsponsor van 2019, niet meer aan het team verbonden is. BWT vergrootte haar betrokkenheid en is nu titelsponsor.

Zondag doken er al beelden op van de nieuwe bolide van Racing Point, waarbij duidelijk werd dat er SportPesa niet meer op de bolide te zien was. Het online gokkantoor kwam in 2019 nog als titelsponsor bij Racing Point, maar een jaar later is het bedrijf alweer verdwenen. Dat geldt ook voor de blauwe vlakken die vorig jaar rond de sponsorlogo's van SportPesa op de voor- en achtervleugel en de motorkap stonden.

In plaats daarvan is BWT nu niet alleen meer hoofdsponsor, maar ook titelsponsor van Racing Point en voor het vierde jaar op rij is de bolide grotendeels roze. Met ingang van het nieuwe seizoen heeft BWT niet alleen meer een grote plek op de sidepods, maar de ruimte is ook uitgebreid naar de engine cover. Ook op de voor- en achtervleugel zijn de logo's van het Oostenrijkse bedrijf duidelijk zichtbaar.

Qua techniek lijkt de RP20 een doorontwikkeling te zijn van de RP19, waarmee Lance Stroll en Sergio Perez afgelopen seizoen de zevende plek bij de constructeurs bemachtigden. Zij zijn ook in 2020 weer de coureurs die het team succes moeten bezorgen, waarbij het team onder leiding van teambaas Otmar Szafnauer mikt op een plek in de top 5 van het kampioenschap.