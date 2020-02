Wolff verwacht ontsnappingsclausules in nieuwe contracten Leclerc en Verstappen

Toto Wolff gelooft niet dat de toekomst van Charles Leclerc en Max Verstappen helemaal vastligt, nadat zij respectievelijk kort voor én kort na de jaarwisseling nieuwe, langlopende contracten tekenden bij Ferrari en Red Bull Racing.

Door het tekenen een nieuw contract staat Leclerc tot eind 2024 onder contract bij Ferrari. Verstappen tekende recent nog een nieuwe overeenkomst die hem tot eind 2023 aan Red Bull Racing verbindt. Beide coureurs lijken daardoor de aankomende jaren niet beschikbaar te zijn voor een overstap naar Mercedes, maar Wolff denkt daar toch iets anders over. Hij hint tegenover Auto Motor und Sport dat er waarschijnlijk ontsnappingsmogelijkheden zijn.

"Het zou mij verrassen als deze jonge coureurs allebei voor vijf jaar getekend hebben bij hun team en de deur naar alle alternatieven gesloten hebben", vertelt Wolff, die met Mercedes momenteel nog geen coureurs onder contract heeft staan voor 2021. "Contracten zijn vaak een stuk complexer dan hoe de media het portretteert."

Geen zorgen bij Wolff over coureurs in 2021

Voor 2020 heeft Mercedes een contract met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, die aan hun vierde seizoen als teamgenoten beginnen. Vooral over de toekomst van Hamilton is recent het nodige gezegd, waarbij de zesvoudig wereldkampioen in verband werd gebracht met een transfer naar Ferrari. Toch wordt Hamilton ook weer gelinkt aan Mercedes, maar dan moeten team en coureur het wel eens worden over de voorwaarden in de nieuwe overeenkomst.

Wolff maakt zich geen zorgen voor het geval dat niet lukt. "Zolang wij een snelle auto hebben - en dit is onze eerste prioriteit - zullen wij altijd een situatie hebben waarin wij onze coureurs kunnen kiezen. We hebben een aantal junioren op wie we kunnen vertrouwen en die het heel goed gedaan hebben, zoals George Russell die bijna foutloos reed bij Williams, maar ook Esteban Ocon. We hebben dus een bron met jonge coureurs waaruit we kunnen tappen."