Marko: "Alpha Tauri profiteert later dit jaar al van nieuwe technologie Red Bull"

Ook onder haar nieuwe naam blijft Scuderia Alpha Tauri het kleine zusje van Red Bull Racing en volgens Helmut Marko betekent dit dat het team ook blijft profiteren van een technologische samenwerking met de grote broer.

De reglementen maken het mogelijk dat teams op bepaalde vlakken een technologische samenwerking aangaan. De zogenaamde listed parts moeten in ieder geval door ieder team zelf ontworpen zijn, maar de non-listed parts kunnen teams ook bij elkaar afnemen. Deze technologische samenwerking is duidelijk zichtbaar bij Ferrari en Haas F1, waarbij het Amerikaanse team onderdelen afneemt bij Ferrari.

Bij Red Bull en Alpha Tauri geldt dat beide teams onderdelen inkopen bij Red Bull Technologies. Red Bull Racing doet krijgt vaak eerder de beschikking over de nieuwste onderdelen, want volgens Marko ligt Alpha Tauri 'drie tot zes maanden achter Red Bull wat betreft de ontwikkeling', zo vertelde hij aan Auto Motor und Sport. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe Alpha Tauri bepaalde onderdelen heeft overgenomen van de Red Bull RB15 van 2019.

Vrijwel de gehele achterkant van de Alpha Tauri AT01 is gebaseerd op de RB15. De ophanging, hydraulica, de versnellingsbak en vele andere onderdelen komen bij Red Bull vandaan. "Alles wat binnen de capaciteit en de reglementen valt, komt naar Alpha Tauri", benadrukt Marko. "We verwachten dat het team altijd aan de top van het middenveld acteert."

Marko verwacht veel van Kvyat en Gasly

Die doelstelling moet bereikt worden door coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat, het duo dat in de tweede seizoenshelft van 2019 al elkaars teamgenoot was. Marko hoopt dat de Rus in het nieuwe seizoen een volgende stap kan zetten, met name door zijn consistentie te verbeteren. "Kvyat moet het hele seizoen lang zijn talent laten zien, zonder dat er fluctuaties in zijn vorm te zien zijn."

Woorden van gelijke strekking uit de Oostenrijkse talentscout en adviseur richting Gasly, die na zijn degradatie van Red Bull naar Toro Rosso een prima vorm liet zien. "Nadat hij terugkeerde bij Toro Rosso, hadden we niets om over te klagen. Hij moet deze prestaties vasthouden, en in het beste geval zelfs verbeteren."