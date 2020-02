Berger heeft respect voor Marko: "Dat hij dat op 76-jarige leeftijd nog kan!"

Gerhard Berger is vandaag aanwezig bij de onthulling van de eerste bolide van AlphaTauri. De Oostenrijker reist niet af naar Salzburg als de potentiële opvolger van Helmut Marko, de talentscout en adviseur van Red Bull.

Marko is inmiddels 76 jaar oud en daarmee dus absoluut niet meer de jongste. Hij is echter nog steeds een integraal onderdeel van Red Bull's Formule 1-programma, maar gezien zijn leeftijd valt het niet uit te sluiten dat de energiedrankprocudent op termijn moet gaan zoeken naar vervanger. Die opvolger luistert niet naar de naam Berger, die 'totaal geen interesse' heeft in die job.

Tegenover Motorsport-Total.com verklaart de tienvoudig Grand Prix-winnaar dat hij Marko op middellange termijn nog niet ziet terugtreden. "Helmut houdt het zeker nog vijf jaar vol. In onze telefoongesprekken heeft hij nog nooit gezegd dat hij langzaam na begint te denken over wat hij anders met zijn tijd kan doen. Helmut leeft voor de racerij en hij is nog heel fit voor zijn leeftijd. Ik denk dat we hem de komende vijf jaar nog op de pitmuur zien."

Berger bewondert energie en werklust Marko

Berger heeft enorm veel respect voor de werklust en de instelling van Marko en hij benadrukt dat hij het zelf niet op die manier zou kunnen. "Ik vind het een uitzonderlijke kwaliteit dat je op 76-jarige leeftijd nog steeds alle races bezoekt en overal aanwezig bent. Hij werkt doordeweeks op kantoor en in het weekend vliegt hij naar China. Op zijn 76ste! Ik kan alleen mijn hoofd schudden als ik hem zie", zegt Berger met een grijns.

"Het houdt hem fit en het houdt hem op de been. Ook voor Didi (Marko's echtgenote) beginnen de jaren te tellen, maar ook zij is nog heel fit. Die twee vullen elkaar perfect aan, het is echt een perfect duo", vertelt Berger, die benadrukt dat hij zelf niet meer de kracht heeft om nog 17 jaar lang de wereld over te vliegen. "Een vlucht naar China duurt mij nu al te lang."