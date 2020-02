De officiële presentatie van de Alfa Romeo C39 volgt aanstaande woensdag, maar vandaag rijdt de bolide wel haar eerste meters. Kimi Raikkonen is de gelukkige die vandaag met de auto in actie mag komen.

De plaats van handeling is Fiorano, het testcircuit van Ferrari. Voor Raikkonen is dat dus bekend terrein: tussen 2007 en 2009 en daarna tussen 2014 en 2018 reed de wereldkampioen van 2007 voor de Scuderia. Vorig jaar mocht de Fin met de C38 al het spits afbijten op het Italiaanse circuit en dat is dit jaar dus ook het geval met de C39.

De nieuwe bolide van Alfa Romeo is gehuld in een opvallende livery met donkergrijze schubben, waardoor het patroon van een slangenhuid verschijnt. Op de engine cover is een hartvormig logo van de Italiaanse autobouwer te zien, een verwijzing naar de dag waarop de shakedown gehouden wordt (14 februari is natuurlijk Valentijnsdag). Ook zijn de sponsorlogo's van titelsponsor PKN Orlen te zien op de sidepods en de achtervleugel.

In de onderstaande video zijn de eerste bewegende beelden van de nieuwe C39 te zien.