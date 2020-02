Hamilton over Verstappen en Leclerc: "Teken van zwakte dat ze het over mij hebben"

Lewis Hamilton verwacht dat hij in 2020 tegenstand gaat krijgen van dezelfde groep coureurs als in 2019. Red Bull Racing en Ferrari ziet hij dus wederom als de belangrijkste uitdagers.

Afgelopen seizoen werd Hamilton voor de zesde keer in zijn carrière wereldkampioen in de Formule 1. Gedurende het seizoen pakte hij verreweg de meeste overwinningen met elf stuks, terwijl de overige zeges verdeeld werden door de Ferrari-coureurs, Max Verstappen en teamgenoot Valtteri Bottas. Volgens Hamilton is dat dit jaar niet anders. "Ik verwacht dat de tegenstand dit jaar van dezelfde groep komt als afgelopen jaar."

In de afgelopen weken spraken jonge talenten als Max Verstappen en Charles Leclerc uit dat ze in 2020 de strijd aan willen gaan met Hamilton, waarbij de wereldtitel het doel is. Hamilton zelf richt zich op zijn acties op de baan. "Ik vind het apart dat ze het daarover hebben. Ik weet niet beter dan dat ik mijn acties op het circuit moet laten spreken en dit soort dingen zie ik vaak als een soort teken van zwakte."

Hamilton past nu wel in stoeltje

Op Instagram liet Hamilton al doorschemeren dat hij fitter aan het nieuwe seizoen begint dan in 2019. Daardoor past de regerend wereldkampioen, in tegenstelling tot vorig jaar, nu wel in zijn stoeltje. "De winter was fantastisch. Ik voel dat ik er klaar voor ben. Ik pas in mijn stoeltje, dus dat is alvast een begin. Vorig jaar paste ik niet, dus daardoor moesten we een aantal aanpassingen doen."

Hoewel hij en Mercedes de titelverdedigers zijn in 2020, voelt Hamilton op dit moment nog geen druk. In plaats daarvan is de Brit zeer trots dat hij in de W11 mag stappen, waaraan het team maandenlang gewerkt heeft. "Dat is ongelooflijk. Er is maanden gewerkt om de auto te bouwen die vandaag in de garage staat en om ervoor te zorgen dat die zonder problemen rijdt. En Valtteri en ik krijgen de kans om hem aan de tand te voelen."