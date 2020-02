Ferrari sluit verandering naar voorvleugel met Mercedes-concept uit

Ferrari presenteerde dinsdag de SF1000 en daarbij hield het team vast aan het concept dat in 2019 geïntroduceerd werd. Teambaas Mattia Binotto sluit uit dat er gedurende het seizoen gewisseld gaat worden naar het concept dat bijvoorbeeld Mercedes gebruikt.

In tegenstelling tot Mercedes en Red Bull Racing koos Ferrari in 2019 voor een voorvleugel die gebaseerd werd op het outwash-principe. De nummer 1 en 3 uit het constructeurskampioenschap kozen een voorvleugel met flaps die aan de kant van de neus en aan de kant van de end plates ongeveer even hoog waren, om zodoende maximale downforce te genereren.

Ferrari koos daar voor flaps die aan de kant van de neus hoog waren, maar richting de end plates steeds lager afliepen. Op deze manier probeerde het team de luchtstromen meer om de voorwielen te kunnen sturen, wat wel ten koste ging van wat downforce. Hoewel de oplossing van Mercedes en Red Bull Racing op het oog wat beter leek in 2019, houdt Ferrari voor de SF1000 vast aan het outwash-principe.

"Deze versie is misschien niet de uiteindelijke versie, maar het is absoluut de basis voor het begin en we nemen deze mee naar de wintertests", stelde Binotto bij de presentatie van de SF1000. "We passen ons concept niet aan. Het blijft zoals het nu is, zelfs bij de vleugels die we later misschien gaan testen. Ik denk dat dit concept het juiste voor ons is."

Ferrari zoekt naar juiste balans downforce en drag

Binotto legde uit dat de nieuwe Ferrari-bolide meer downforce genereert dan in de afgelopen jaren het geval was, mede door de toevoeging van meer turning vanes. De bolide is ook slanker dan de afgelopen jaren en dat zorgt er volgens Binotto voor dat de achterkant en de diffuser beter werken. Dat gaat wel ten koste van extra luchtweerstand en de teambaas weet nog niet zeker of dit jaar wel het juiste compromis gevonden is.

"Onze downforce is fors toegenomen, maar daarmee hebben we ook de luchtweerstand vergroot. We geloven dus dat onze auto sterker is in de bochten, maar misschien wel wat langzamer op de rechte stukken. Wat is de perfecte balans? Dat is lastig te zeggen, en het is ook lastig te zeggen wat de concurrentie doet. Maar het staat buiten kijf dat wij onze downforce fors vergroot hebben."