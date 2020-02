Foto: Dit is de Red Bull RB16 van Max Verstappen en Alexander Albon

Red Bull Racing heeft zojuist de eerste beelden naar buiten gebracht van de Red Bull RB16. Opvallend genoeg heeft het team er niet voor gekozen om een camouflage-livery te gebruiken, maar de gebruikelijke blauwe, gele en rode kleur siert de auto nu al.

In 2018 en 2019 koos Red Bull Racing ervoor om de RB14 en RB15 in eerste instantie te verhullen in een speciale camouflage-livery, waarmee later op de dag ook een shakedown werd afgewerkt. Die shakedown voert het team ook dit jaar weer uit op Silverstone, maar de alternatieve livery blijft dit jaar uit. Op social media plaatste het Oostenrijkse team zojuist een eerste beeld van haar nieuwe bolide, die de naam RB16 draagt.

Aan de kleurstelling van de auto is ten opzichte van 2019 weinig veranderd. De basiskleur van de auto blijft het matte donkerblauw, wat aangevuld wordt met een aantal rode strepen en natuurlijk de gele en rode kleur van het Red Bull-logo. Ook de buitenkant van de endplates van de achtervleugel zijn door sponsor Esso rood.

De RB16 is een doorontwikkeling van de RB15 en teambaas Christian Horner kondigde al aan dat de auto in grote lijnen hetzelfde uiterlijk aanhoudt. Dat klopt op het eerste gezicht ook, maar toch zijn er wel een aantal veranderingen te bespeuren. Zo is de voorkant van de neus een stuk agressiever geworden dan in 2019. Het uitstulpsel aan de voorkant van de neus heeft een aantal openingen gekregen.

Onder de neus is bovendien een soort cape te zien, zoals Mercedes die in de afgelopen seizoen al veelvuldig gebruikte. Daarnaast lijken de sidepods op het oog qua vorm ook iets veranderd te zijn. Later vandaag komt de RB16 voor het eerst in actie. De eer is aan Max Verstappen om de gloednieuwe auto als eerste de sporen te geven. Beelden daarvan zullen in de loop van de dag nog volgen.

Bekijk hier de beelden van de van de RB15 launch van 2019: