Volg LIVE de presentaties van de Red Bull Racing RB16 en de Renault R.S.20

Na de onthulling van de Ferrari SF1000 is het vandaag de beurt aan Red Bull Racing en Renault. In dit liveblog houden wij jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de presentaties van beide teams.

Update 16.15 uur - Shakedown Red Bull achter de rug

That's a wrap! Max Verstappen is voor de laatste keer vandaag uit de RB16 gestapt. De 100 kilometer die Red Bull Racing mocht maken tijdens de filmdag zijn hoogstwaarschijnlijk op en dus is de shakedown van de nieuwe bolide ook achter de rug. Red Bull Racing geeft aan tevreden te zijn met de eerste rit van de RB16.

Brightening up your Wednesday 🤙 @Max33Verstappen has had a good first outing with the RB16 💪 #ChargeOn pic.twitter.com/TvI8me3YTk — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020

Vrijwel gelijktijdig geeft ook Renault aan dat het kick-off evenement van het team erop zit. De belangrijkste teamleden, de coureurs en ook de leden van de Renault Sport Academy waren aanwezig, maar verder hult het team zich vooral in nevelen over de R.S.20.

That’s a wrap; our 2020 season has officially kicked off! #RSspirit pic.twitter.com/hNfVJf1xne — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 12, 2020

Update 15.35 uur - Zhou nieuwe testcoureur Renault

Renault moest na het vertrek van Jack Aitken op zoek naar een nieuwe testcoureur voor het seizoen 2020. Die zoektocht heeft het Franse fabrieksteam relatief snel afgerond, want tijdens het kick-off evenement in Parijs werd Guanyu Zhou naar voren geschoven voor die rol. De Chinees, lid van de Renault Sport Academy, combineert die rol met zijn werk als Formule 2-coureur bij UNI-Virtuosi.

Intussen is Red Bull Racing nog altijd in de weer met de shakedown en filmdag op Silverstone. Max Verstappen is zojuist naar buiten gekomen op harde banden en dat staat de RB16 goed.

What a beauty 😍 @Max33Verstappen and the RB16 are shining in the Silverstone spotlight 🇬🇧 #ChargeOn pic.twitter.com/9syFpjIeni — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020

Update 15.05 uur - Eerste teasers R.S.20!

De echte bolide voor het seizoen 2020 heeft Renault niet meegenomen naar Parijs, maar de eerste beelden van de R.S.20 heeft het team al wel naar buiten gebracht. Op de teasers zijn renders te zien van een volledig zwarte bolide met gele startnummers. Op basis van een van de beelden lijkt wel zichtbaar dat het Franse team gekozen heeft voor een smalle neus, net als Red Bull Racing heeft gedaan.

The first glimpses of the Renault R.S.20, soon to be driven by the one and only Daniel Ricciardo, and his new exciting team-mate Esteban Ocon!#RSspirit pic.twitter.com/6V38TxVeke — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 12, 2020

Update 14.35 uur - Verstappen naar buiten op slicks

De eerste runs van de filmdag en de shakedown van de RB16 werkte Max Verstappen nog af op regenbanden, maar die heeft Red Bull Racing inmiddels ingewisseld voor een setje slicks. Momenteel rijdt de Nederlander rond op banden met gele belettering.

Rolling with the race spec 👌 Silverstone's shining on the RB16 😆 #ChargeOn pic.twitter.com/5vTo8pZT0c — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020

Update 14.30 uur - Vertraging bij Renault?

Renault kondigde enkele dagen geleden nog aan dat het programma in het Atelier Renault op de Champs-Élysées in Parijs om 14.00 uur ging beginnen, maar er is wat vertraging. Het team meldt zojuist op Twitter dat de gasten op dit moment arriveren...

Guests have begun to arrive, not long until we start! #RSspirit pic.twitter.com/oSPRGDv66d — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 12, 2020

Update 14.15 uur - 'Behoorlijk snel, behoorlijk snel'

Alexander Albon komt vandaag niet in actie achter het stuur van de Red Bull RB16, maar als reporter voor de sociale media-kanalen van het Oostenrijkse team geeft hij wel een eerste impressie van wat hij van de nieuwe bolide vindt!

"Quite fast, quite fast" 🤘 @Alex_albon provides his RB16 update trackside 🎙 #ChargeOn pic.twitter.com/wpFgwldaaW — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020

Update 13.50 uur - Voorbereidingen bij Renault

Naast Red Bull Racing is ook Renault druk in de weer vandaag. Zij organiseren vandaag in Parijs een kick-off evenement met een aantal persconferenties. Ook geeft het team een aantal 'teasers' van de nieuwe R.S.20, die op deze beelden waarschijnlijk gehuld is in een camouflage-livery. De voorbereidingen op de start van het evenement, die om 14.00 uur plaatsvindt, zijn in volle gang.

Update 13.05 uur - Nieuwe run voor Verstappen

Max Verstappen is na zijn eerste run in de RB16 even teruggekeerd in de pits, maar dat is niet voor lang. Red Bull Racing laat met een GIF op Twitter zien dat de Nederlander voor een tweede run de baan op is gestuurd.

On the charge in our true colours 💪 It's time to put down some more laps 👊 #ChargeOn pic.twitter.com/804LPpNbUV — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020

Update 12.35 uur - RB16 op de baan verschenen

Even na 12 uur is Verstappen op de baan verschenen op Silverstone. Met een lekkere drift kwam de Nederlander de pitbox uit, om vervolgens de eerste ronden te rijden in de nieuwe RB16. De bewegende beelden zijn via deze link te zien. Op de onderstaande foto is bovendien goed zichtbaar dat de neus van de RB16 een stuk slanker geworden is dan die op de RB15 uit 2019 was.

Same, same, but different 👀 The RB16 completes its first laps at Silverstone with @Max33Verstappen 🦁 #ChargeOn pic.twitter.com/bTijaNui05 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020

Update 11.50 uur - Verstappen klaar voor eerste meters

De RB16 werd bijna twee uur geleden onthuld met een eerste foto en op heel korte termijn worden ook de eerste meters gemaakt in de nieuwe bolide. Max Verstappen is in ieder geval klaar voor de shakedown.

The 2020 season starts right here 👌 @Max33Verstappen suited, booted and ready for his first laps in the RB16 pic.twitter.com/ugnhVAzozj — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020

Update 11.05 uur - Albon doet verslag van shakedown

Max Verstappen rijdt vandaag dus de eerste meter in de Red Bull RB16, maar ook Alexander Albon zit niet stil op Silverstone. De Britse Thai doet vandaag dienst als razende reporter van Red Bull Racing, waarbij zijn verslag te zien zal zijn op Instagram Stories.

Over to our reporter @Alex_Albon for the latest at Silverstone... 🎙📺

Stay tuned, he'll be taking over our Instagram Stories for the day! #ChargeOn pic.twitter.com/OMDHASQkkW — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020

De shakedown van Red Bull RB15 zag er vorig jaar als volgt uit.

Update 10.45 uur - Verstappen verricht shakedown

Red Bull Racing brengt vandaag niet alleen beelden naar buiten van de nieuwe RB16, ook rijdt de bolide vandaag de eerste ronden. Op Silverstone heeft het team een filmdag, die tevens dienst doet als de shakedown. Max Verstappen komt vandaag voor het Oostenrijkse team in actie. Beelden daarvan volgen in de loop van de dag.

No better day to give the RB16 its first laps at @SilverstoneUK ☀️🤘 #ChargeOn pic.twitter.com/kDf3ea6ESy — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020

Update 10.25 uur - Albon klaar voor start

Red Bull heeft zojuist dus de eerste foto naar buiten gebracht van de RB16 en Alexander Albon heeft verheugd gereageerd op de onthulling. Op Twitter lijkt de Britse Thai blij te zijn dat de nieuwe jaargang nu echt gaat beginnen.

2020 is a go💥 https://t.co/QiOZIIQOpb — Alex Albon (@alex_albon) February 12, 2020

Update 10.05 uur - Eerste foto RB16

Daar is 'ie dan: de Red Bull RB16, waarmee Alexander Albon en Max Verstappen de strijd aangaan in 2020!

Update 10.00 uur - Eerste teaser Red Bull

Red Bull Racing heeft zojuist een hele korte teaser op Twitter geplaatst voor de onthulling van de nieuwe RB16. In het GIF-je lijkt het team te zinspelen op een nieuwe slogan voor het nieuwe seizoen: #ChargeOn. Die slogan was eerder ook al te zien in de tweets die Max Verstappen rond de onthulling van zijn helm stuurde.

👀⏰ pic.twitter.com/YoikW7Uf4w — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020

9.15 uur - Welkom

Welkom in het liveblog van GPToday.net rond de onthulling en de shakedown van de Red Bull RB16 en de presentatie die Renault geeft over haar nieuwe bolide, de R.S.20. Wat kunnen we vandaag verwachten? Dat lees je via deze link.