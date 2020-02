Foto's: De nieuwe Ferrari-bolide van Sebastian Vettel en Charles Leclerc

Ferrari was dinsdag het eerste team dat haar bolide voor het seizoen 2020 met een heuse presentatie onthulde. In het Romolo Valli-theater in Reggio Emilia werd de SF1000 voor het eerst aan de wereld getoond.

Bij de presentatie kwamen onder andere Sebastian Vettel, Charles Leclerc, teambaas Mattia Binotto, voorzitter John Elkann en CEO Louis Camilleri aan het woord, maar het belangrijkste was dus de onthulling van de nieuwe bolide. Na een presentatie van zo'n 25 minuten kwam de auto eindelijk tevoorschijn in het theater, waarna Ferrari ook de eerste foto's van de bolide de wereld in stuurde. Die beelden zijn in het onderstaande fotoalbum nog eens rustig te bekijken.