Szafnauer: "Doel Stroll is om van Aston Martin een topteam te maken"

Racing Point wordt in 2021 omgedoopt in Aston Martin F1 Team en de eerste gevolgen daarvan zijn al merkbaar. Volgens teambaas Otmar Szafnauer heeft Lawrence Stroll een duidelijke doelstelling neergelegd die op termijn behaald moet worden.

Eind januari kocht Stroll zich in bij Aston Martin. Daarbij bedong de Canadese zakenman dat zijn Formule 1-team, dat sinds 2019 door het leven gaat als Racing Point, vanaf 2021 het officiële fabrieksteam van Aston Martin wordt. Die aankondiging, in combinatie met de toespraak die Stroll vorige week gaf aan het personeel, zorgt volgens Szafnauer voor nieuwe energie bij de medewerkers.

"Het geeft absoluut een injectie met energie aan de 465 loyale en hardwerkende medewerkers. Het team bestaat, onder verschillende namen, al 30 jaar en is er meer dan klaar voor om een fabrieksteam te worden. Lawrence sprak vorige week het personeel toe en zette een duidelijk doel neer om Aston Martin een van de topteams in de sport te maken. Iedereen is trots om zo'n legendarische fabrikant te vertegenwoordigen in haar terugkeer in de top van de autosport."

'Aston Martin profiteert van technische samenwerking'

Szafnauer onthult dat Aston Martin op meerdere manieren gaat profiteren van haar terugkeer in de Formule 1 als fabrieksteam. Natuurlijk zit er een commerciële component in de samenwerking, maar de teambaas van het Canadese team ziet ook op het technische vlak een aantal kansen voor de Britse sportwagenfabrikant. "Natuurlijk is er de technische samenwerking tussen het F1-programma en de straatauto's."

"De F1-technologie druppelt in de komende jaren door naar de producten die Aston Martin gaat lanceren. Dit is vooral relevant voor de filosofie met middenmotoren, die om de hoek staat te wachten. De competitieve omgeving van de racerij is een rijke bron van innovatie en de kans om een cross-over te creëren voor de technologie is enorm spannend."