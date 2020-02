Na Ferrari en Mercedes heeft de laatste motorleverancier van zich laten horen met een 'fire-up' video. Het kleine broertje van Red Bull Racing uit Milton Keynes, Alpha Tauri (voorheen Toro Rosso), is het eerste team dat de Honda-motor aanzwengelt, want Red Bull Racing heeft nog geen 'fire-up' online gezet. Max Verstappen, Alexander Albon, Pierre Gasly en Daniil Kvyat zullen met de Honda-motor gaan rijden.

Red Bull Racing is het laatste top team dat we nog missen. Alpha Tauri plaatste op YouTube een video van de 'fire-up'. De zogenoemde 'fire-up' is altijd een belangrijk moment voor het team aangezien de auto dan voor het eerst in zijn geheel te bewonderen is: het chassis, de aandrijving, de motor, de versnellingsbak en de overige onderdelen. Over een paar weken zullen de bolides voor het eerst te zien zijn, waarna de eerste tests zullen plaatsvinden in Barcelona.