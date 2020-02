Horner ziet 'dezelfde motivatie en het verlangen naar competitiviteit' bij Honda

Honda doet er alles aan om Red Bull Racing in 2020 mee te kunnen laten doen om de wereldtitel. Teambaas Christian Horner ziet dat de motivatie én de ontwikkelingen van de Japanse leverancier veelbelovend zijn voor het nieuwe seizoen.

Na drie lastige jaren bij McLaren en een jaar opstarten bij Scuderia Toro Rosso leverde Honda in 2019 voor het eerst ook motoren aan Red Bull Racing. Dat leverde de Japanse fabrikant haar eerste successen in lange tijd op: voor het eerst sinds 2006 wist een Honda-motor een Grand Prix te winnen en in totaal stokte de teller op liefst elf podiumplaatsen (negen voor Red Bull, twee voor Toro Rosso). Ook werden er twee pole positions gepakt.

Het verlangen van Red Bull Racing is om de prestaties van 2019 te overtreffen en Horner ziet eenzelfde verlangen bij Honda. "Ze lijken behoorlijk blij", verklaart de Brit tegenover Motorsport.com. "Gedurende het vorige jaar is er consistent progressie geboekt met de motor en de nieuwe motor is de volgende stap in die evolutie.Ook hebben ze een hoop kilometers gemaakt op de dyno."

"We werken natuurlijk heel nauw samen met ze voor de integratie van de motor in het chassis. Ze hebben dezelfde motivatie en het verlangen naar competitiviteit, en ook om echt verder te bouwen op de drie overwinningen die ze vorig jaar hebben geboekt, evenals de andere dingen die erbij horen."

Horner prijst 'fenomenale' ontwikkeling Honda

Horner ziet bovendien dat Honda een 'enorme focus' heeft op het zetten van de volgende stap in de ontwikkeling. Ook is hij onder de indruk van de ontwikkeling die de Japanners al doorgemaakt hebben. "De ommekeer die ze bereikt hebben is fenomenaal, zeker als je vergelijkt waar ze vijf jaar geleden stonden en waar ze nu staan. Dat is enorm indrukwekkend."