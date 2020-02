McLaren slaat handen ineen met technologiepartner Splunk

McLaren heeft wederom een nieuwe partner gevonden. Deze keer gaat het om Splunk, een bedrijf dat het proces rond het verzamelen en verwerken van data gaat stroomlijnen voor het Britse team.

De overeenkomst, die met ingang van het Formule 1-seizoen 2020 ingaat en geldt voor zowel McLaren Racing als de McLaren Group, werd op donderdagmiddag door het team naar buiten gebracht. Door de deal wordt Splunk een officiële technologiepartner van McLaren. Ze zullen data verzamelen uit de infrastructuur, het netwerk en de servers van McLaren Racing om over de hele groep gezien de ontwikkeling van de prestaties te versnellen.

"Het is geweldig dat Splunk bij McLaren Racing en McLaren Group komt als technologiepartner", zegt CEO Zak Brown van McLaren. "Data zit in de kern van alles wat we bij McLaren en in de Formule 1 doen, en het platform van Splunk zal ons helpen om meer betekenisvolle inzichten te krijgen die gebruikt kunnen worden om onze prestaties te verbeteren."

Naast een technologische samenwerking zal Splunk ook toetreden tot de sponsorportefeuille van McLaren. Dat houdt in dat de logo's van het bedrijf met ingang van het nieuwe seizoen ook op de MCL35 te zien zijn. De logo's van Splunk zullen te zien zijn op zowel de sidepods van de bolides van Carlos Sainz en Lando Norris, als op de cockpitranden van de bolide.