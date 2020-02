Alexander Albon: "Ga proberen kloof met Max Verstappen te dichten"

Alexander Albon zet hoog in op het kampioenschap voor de komende jaren. De Thaise-Brit kreeg deze zomer te horen dat hij naast Max Verstappen kwam te rijden. Door mindere prestaties van destijds Verstappen’s teamgenoot Pierre Gasly, kwam er een plekje vrij. De Red Bull-coureur zette met Toro Rosso al wel eens zijn naam op de kaart, maar wist bij Red Bull Racing het stokje goed op te pakken.

Alexander Albon kreeg mee om gewoon goede prestaties neer te zetten en vooral te wennen aan de auto, maar de jonge coureur was meteen al sterk in de bolide. Dit jaar wil hij het nog beter doen en hoopt stiekem op een kampioenschap. "Natuurlijk wil ik daarvoor vechten. Ik weet dat ik aan mezelf moet werken, ik denk nog niet dat ik er al ben, maar ik ben er nog steeds mee bezig. Ik heb het gevoel dat er dingen zijn die ik moet verbeteren”, zei hij tegen Sky Sports.

Zijn teamgenoot Max Verstappen is de huidige nummer 1-coureur, hoewel Red Bull Racing daar eigenlijk niet aan doet. Albon leert veel van de Nederlander, maar wil hem uiteindelijk overtreffen. Hij weet nu hoe alles werkt, omdat hij het heeft meegemaakt. "Het voelt goed als ik hier kom. Ik heb vorig seizoen van alles geleerd. Ik heb alle soorten drama’s meegemaakt waarmee ik soms werd geconfronteerd. Ik weet er nu mee om te gaan, omdat ik ze al heb meegemaakt.”

De coureur met nummer 23 kijkt nog wel tegen Verstappen op. "Op dit moment zie ik Max als iemand met wie ik kan discussiëren en waarmee ik kan verbeteren door het kijken naar data en zien waar hij snel is, want het is natuurlijk geen geheim dat hij erg snel is. Tegelijkertijd ben ik gefocust op mezelf en zal ik proberen de kloof te dichten, en uiteindelijk proberen beter te zijn dan hij is, dat zou leuk zijn."

Simulatiewerk heeft positief effect

Albon heeft tijdens de winterperiode veel simulatiewerk gedaan en hij hoopt dat Red Bull de voorspelling voor 2020 kan waarmaken om te kunnen vechten voor de titel tegen Mercedes en Ferrari. "Vanaf vorig jaar tot dit jaar heb ik al heel wat simulatiesessies gedaan. Zelfs vóór (de wintertests in) Barcelona, weet ik een beetje de richting die we uitgaan. Het voelt veel beter. Je hebt dat goede gevoel en het team heeft het, hopelijk komt het uit op iets geweldigs. We zullen zien wanneer we het circuit in Barcelona op gaan en of het goed werkt."

Alex Albon weet ook dat Mercedes nog steeds de kampioen is. “Natuurlijk moeten we ons realiseren dat Mercedes nog steeds de kampioen is. We gaan verbeteren, maar Mercedes en Ferrari ook. We zullen zien hoeveel en wie het meest is verbeterd."