Magnussen hoopt op toekomst bij topteam in de Formule 1

Kevin Magnussen racet inmiddels al een aantal seizoenen in de middenmoot, maar hij heeft nog steeds de ambitie om door te groeien naar een topteam. Lukt dat niet, dan kan het zo zijn dat de Deen ermee ophoudt.

Magnussen begon zijn Formule 1-carrière in 2014 veelbelovend met een podiumplaats in zijn eerste Grand Prix. Tot nu toe bleek dat echter ook de enige keer dat de zoon van voormalig Formule 1-coureur Jan Magnussen het podium mocht betreden. Na een jaar langs de zijlijn in 2015 keerde Magnussen in 2016 terug in de middenmoot bij Renault, om voor 2017 de overstap naar Haas F1 te maken.

Magnussen begint nu aan zijn vierde seizoen in Amerikaanse dienst, maar het is niet zijn doel om nog jaren in de middenmoot te blijven rijden. Dat vertelde hij aan BT. "Het verschil wordt gemaakt als ik gedurende een langere periode boven mijn kunnen presteer, totdat ik hopelijk door een van de grote teams opgepikt word. Ik moet consistent zijn tot ik een deur kan openen."

Magnussen wil meer dan strijden om 'zevende positie'

Als er geen grote verrassing plaatsvindt, zal Magnussen in 2020 wederom in de middenmoot acteren. Dat houdt de Deense coureur nog wel een aantal jaren vol, maar het is niet het doel van de Haas F1-coureur om tot het einde van zijn carrière te strijden om de laatste plaatsen in de punten. "Ik kan me niet voorstellen dat ik al mijn goede jaren in de racerij doorbreng in de strijd om de zevende plaats."

"Als ik over 12 tot 15 jaar klaar ben met mijn carrière en mijn beste resultaat was een tweede plek, dan kan ik daar niet trots op zijn", stelt Magnussen. "Ik droom ook van het winnen van Le Mans of Daytona, maar de F1-droom is momenteel nog prominenter aanwezig. Ik moet echter wel toegeven dat er een moment komt dat ik niet langer geloof dat ik wereldkampioen kan worden, maar dat punt heb ik nu nog niet bereikt."