Marko: "Contract Verstappen bij Red Bull is bij normaal verloop waterdicht"

Max Verstappen verbond zich kort na de jaarwisseling tot eind 2023 aan Red Bull Racing. Helmut Marko heeft nu laten doorschemeren dat er mogelijk wederom een ontsnappingsclausule in het contract is opgenomen.

Afgelopen zomer was de ontsnappingsclausule in het contract van Verstappen een veelbesproken onderwerp. Als de Nederlander na de Grand Prix van Hongarije niet in de top 3 van het kampioenschap zou staan, dan zou hij na 2019 kunnen vertrekken. Uiteindelijk voldeed Verstappen aan die eis en was er dus geen man overboord, waardoor hij ook in 2020 'gewoon' in een Red Bull aan de start van de Grands Prix verschijnt.

Vorige maand kondigde Red Bull redelijk onverwacht al aan dat Verstappen voor drie jaar heeft bijgetekend, waardoor hij tot eind 2023 aan het team verbonden blijft. De vraag is echter: staat dat muurvast, of zijn er weer ontsnappingsroutes? In principe niet, zo vertelt Marko aan Motorsport-Magazin.com. "In principe is het een waterdicht contract, waarin bij een normaal verloop alles geregeld is."

Mocht het bij Red Bull Racing toch niet zo 'normaal' verlopen, dan lijkt er dus wel een clausule te zijn waarmee de samenwerking voortijdig beëindigd kan worden. Een dergelijke clausule kan echter pas na 2021 in werking gezet worden, zo benadrukt Marko. "Het lastigste jaar - en daarin ligt Max hoe dan ook vast - is 2021." Dat lijkt logisch, omdat Verstappen recent zijn contract met drie jaar verlengde. Het nieuwe deel van de overeenkomst gaat pas in 2021 in en voor die tijd al een ontsnappingsclausule hebben, lijkt erg onwaarschijnlijk.