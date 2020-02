Helmut Marko: "Mexico was afgelopen jaar grootste teleurstelling"

Afgelopen seizoen reed Red Bull Racing voor het eerste met Honda-motoren. Het Oostenrijkse team kende een succesvol jaar, met drie overwinningen. De doelstelling was vijf overwinningen en die waren ook zeker mogelijk volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Max Verstappen won drie Grands Prix afgelopen jaar: Oostenrijk, Duitsland en Brazilië. Daar hadden Hongarije en Mexico ook bij kunnen staan volgens de Oostenrijker. De grootste teleurstelling was echter dat men niet de overwinning in Mexico pakte, bijna ieder jaar een zekerheid voor Red Bull.

Grote teleurstelling

Dr. Helmut Marko had met diverse journalisten weddenschappen afgesloten op de vijf overwinningen van Red Bull. Als hem wordt gevraagd naar die weddenschappen en waardoor er geen vijf overwinningen zijn gescoord zegt hij tegenover Motorsport Magazin: "Het hadden vijf overwinningen kunnen zijn maar werden er uiteindelijk drie. Daar zijn we tevreden mee. In Mexico hadden we veruit de snelste auto maar we moesten genoegen nemen met plek 5 en 6. Dat was de grootste teleurstelling van het hele seizoen."

Verstappen won twee keer in Mexico

Ook voor Max Verstappen was de Grand Prix van Mexico de grootste teleurstelling van het seizoen. De Nederlander kon voor het eerst drie keer achter elkaar dezelfde Grand Prix op zijn naam schrijven, nadat hij eerder in 2017 en 2018 race wist te winnen.