McLaren wil fabrieksteam van Mercedes worden

Het team van McLaren rijdt sinds 2019 met Renault-motoren maar gaat na 2020 overstappen op Mercedes. Hoewel McLaren zeer goed presteert met de Renault-motor, uit de achterhoede is verdwenen naar het middenveld en zelfs vierde geworden in het kampioenschap voor de constructeurs. Nog voor het team van Renault.

Ondanks alle vooruitgang die het Britse team heeft geboekt zal het vanaf 2021 Mercedes-motoren gaan gebruiken. Over twee weken zal volgens de berichten het management van Mercedes mogelijk beslissen om na dit jaar uit de Formule 1 te stappen als fabrikant. Het Duitse automerk zal dan verder gaan als motorleverancier, waarbij er meestal één team wordt uitgekozen om complete steun te geven.

Grote investeringen

McLaren hoopt dit team te kunnen worden, zo melden bronnen in de paddock. De overstap naar Mercedes-motoren in 2021 is daar een eerste voorteken van. Ook loopt het team uit Woking voorop als het gaat om de budgetcap die voor alle teams ingaat vanaf volgend jaar. Zo heeft het team laatst een grote investering gedaan in de windtunnel en andere faciliteiten. Opvallend genoeg hebben concurrerende teams dat nog niet gedaan.