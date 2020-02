Mercedes: "Geruchten over ons vertrekt zijn zeer voorbarig"

Het wordt de komende twee weken afwachten wat Mercedes gaat beslissen. Op 12 februari, de dag waarop de RB16 een shakedown krijgt, zal het bestuur van Mercedes in een vergadering beslissen over de toekomst van het Formule 1-team. Gisteren kwamen er berichten naar buiten waardoor de speculaties over een vertrek aan het einde van 2020 op gang kwamen.

Een chief executive van Daimler heeft nu kort gereageerd op de verhalen over een mogelijk vertrek van Mercedes in de Formule 1. Ola Kaellenius vertelde tegen Duitse Media kort maar krachtig: "Onzin, niet waar."

Is er nog toekomst?

Interessant is de situatie zeker. Mercedes domineert het V6 hybride tijdperk volledig en pakt vrijwel alle titels die er te winnen zijn. Er is ook intern bij Mercedes al vaker gediscussieerd wat de uitdagingen zijn en wat er nog te halen valt in de Formule 1. Mede daarom zouden er intern discussies zijn om de Duitse inbreng in te kapselen en eventueel verder te gaan als motorleverancier en niet als fabrikant.

Een samenwerking tussen Toto Wolff en Lawrence Stroll, de eigenaar van Racing Point, is ook al geopperd. Stroll is ook in de race om Aston Martin te kopen, waardoor de twee mogelijk samen verder willen en Mercedes om willen dopen tot Aston Martin.