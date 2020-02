Seidl verklaart motorwissel McLaren voor 2021: "We hebben de beste motor nodig"

Andreas Seidl heeft grote ambities met McLaren. Het Britse team moet terugkeren naar de top van de Formule 1 en volgens de teambaas moet daarvoor in 2021 'de beste motor' in de bolide van de renstal liggen.

Na een moeizame periode, die afgetrapt werd in 2013, vond McLaren in 2018 en 2019 weer langzaam de weg omhoog. Na een goede start met Renault-motoren ging 2018 nog als een nachtkaars uit, maar het team werd wel zesde bij de constructeurs. Afgelopen jaar werd het niveau nog verder opgeschroefd: met Carlos Sainz en Lando Norris als coureurs behaalde McLaren de vierde positie bij de constructeurs, het beste resultaat sinds 2012.

In 2021 verruilt McLaren de krachtbronnen van Renault echter alweer voor Mercedes-motoren. CEO Zak Brown vertelde recent al dat dit idee uit de hoge hoed van teambaas Seidl kwam. De Duitser, die jarenlang de baas was over het WEC-programma van Porsche, vindt dat de overstap naar Mercedes nodig is om McLaren de volgende stap richting de top te laten zetten.

"Onze samenwerking met Mercedes is geen besluit tégen Renault. Met dank aan Renault hebben wij ons ook kunnen verbeteren. Maar Mercedes is in het hybride tijdperk de maatstaf geweest qua prestaties, betrouwbaarheid, kwaliteit van de motor en ook als team. Het is voor ons een teken van zekerheid om de beste motor te hebben bij aanvang van het nieuwe tijdperk in 2021, en er zullen geen afleidingen zijn", aldus Seidl.