Haas F1 bevestigt: onthulling VF-20 op 19 februari in Barcelona

Haas F1 heeft bevestigd wat eigenlijk al verwacht werd: het Amerikaanse team presenteert haar nieuwe bolide, de VF-20, op de ochtend van de eerste testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Dat bracht het team naar buiten via haar kanalen op de sociale media. Daarmee houdt Haas F1 een traditie in stand die dateert uit 2016, het eerste seizoen van de renstal in de Formule 1. Vrijwel ieder jaar is de officiële presentatie van de nieuwe bolide kort voor de start van de eerste testdag. Wel zet vaak een aantal weken voor de presentatie een aantal beelden van de auto online.

Vorig jaar pakte Haas F1 uit met twee presentaties. De eerste presentatie was destijds echter niet bedoeld om de nieuwe bolide voor het seizoen 2019 te presenteren, maar om de nieuwe kleurstelling van de auto te onthullen. Haas F1 ging voorafgaand aan 2019 in zee met Rich Energy, een samenwerking die halverwege het seizoen echter alweer verbroken werd.

De verwachting is dat Haas F1 op 19 februari naast de nieuwe auto ook haar nieuwe kleurstelling presenteert. Afgaande op beelden die het team deelde van het plaatsen van sponsorlogo's op haar trucks, lijkt de renstal te kiezen voor de vertrouwde kleuren die ook in 2016 en 2018 op de bolides te zien waren. De coureurs van het team blijven in ieder geval hetzelfde: voor het vierde jaar op rij zijn dat Romain Grosjean en Kevin Magnussen.

Schema presentaties auto's 2020

Datum Team Locatie 11 februari 2020 Ferrari Reggio Emilia, Italië 12 februari 2020 Red Bull Racing* N.n.b. 12 februari 2020 Renault Parijs, Frankrijk 13 februari 2020 McLaren Woking, Groot-Brittannië 14 februari 2020 Alpha Tauri Salzburg, Oostenrijk 14 februari 2020 Mercedes Silverstone, Groot-Brittannië 17 februari 2020 Williams** N.n.b. 17 februari 2020 Racing Point Mondsee, Oostenrijk 19 februari 2020 Alfa Romeo Barcelona, Spanje 19 februari 2020 Haas F1 Barcelona, Spanje

* Red Bull heeft datum nog niet officieel gecommuniceerd

** Williams heeft datum nog niet officieel gecommuniceerd; alleen onthulling livery