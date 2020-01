Olav Mol: "Verstappen en Red Bull kunnen nu doorgroeien naar wereldtitel"

Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengd tot en met 2023. Volgens Olav Mol is dat een verstandige keuze van Verstappen, die volgens de commentator nu met het team kan doorgroeien naar de wereldtitel.

Aan belangstelling van buitenaf leek het niet te ontbreken bij Verstappen, die met zijn sterke prestaties van de afgelopen seizoenen de ogen op zich gericht wist. De verwachting was dat hij een sleutelrol ging spelen op de rijdersmarkt voor 2021, maar de Limburger heeft zich in een heel vroeg stadium al vast laten leggen bij zijn huidige team, Red Bull Racing.

Volgens Mol is dat een verstandige keuze, waardoor hij nu kan gaan bouwen aan het uiteindelijke doel. "Ik denk dat het heel verstandig is dat Max dit gedaan heeft, want hij kan nu gaan doen wat Lewis Hamilton en enkele andere grote kampioenen ook gedaan hebben: langer bij hetzelfde team blijven zitten en doorgroeien naar het hoogst haalbare. Dat is de wereldtitel."

'Verstappen geeft zichzelf tot 2023 voor titel'

Mol doelt daarmee op de recente aanpak van Lewis Hamilton. Sinds zijn komst naar Mercedes in 2013 tekende de Brit meermaals een nieuw contract bij het team en dat leidde vooralsnog tot vijf wereldtitels. In een eerder stadium deed Michael Schumacher hetzelfde bij Ferrari. De Duitser voegde zich in 1996 als tweevoudig wereldkampioen bij het team en pakte vervolgens in Italiaanse dienst nog vijf wereldtitels.

Mol gelooft dat een dergelijke aanpak, met een lang verblijf bij hetzelfde team, de beste strategie is om voor een langere periode succes te hebben in de Formule 1. "Max geeft zichzelf nu tot 2023 de tijd om de titel te pakken, maar hij zal het zeker niet nalaten als hij hem dit jaar of volgend jaar al kan binnenhalen", vertelde hij in de uitzending van Grand Prix Radio.

