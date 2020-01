Marko: "Mercedes, en dan vooral Lewis Hamilton, in 2020 onze concurrent"

De strijd om de wereldtitel gaat in 2020 vooral tussen Mercedes en Red Bull Racing. Dat is de verwachting van Dr. Helmut Marko, die Ferrari niet als concurrent lijkt te zien in het nieuwe seizoen.

Marko doet die voorspelling in gesprek met Auto Bild. De Oostenrijker lijkt slechts één coureur echt te vrezen voor 2020 en dat is zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. "Onze tegenstander is Mercedes, en in het bijzonder Lewis Hamilton. Ik moet toegeven dat hij bijna perfect rijdt en momenteel de Formule 1-coureur is met het beste volledige pakket. Daarna komt echter onze Max Verstappen."

Marko verwacht laatste stap naar top van Honda

Een belangrijke rol in de jacht op overwinningen en de titel is daarbij weggelegd voor motorleverancier Honda. Marko vertrouwt erop dat de Japanse fabrikant ook de laatste stap kan zetten om echt mee te kunnen doen om de titel. "Honda heeft niet alleen haar belofte gehouden, ze hebben die zelfs met afstand overtroffen", klinkt het lovend bij talentscout en adviseur Marko.

"Ze staan bijna op gelijke hoogte met Mercedes. Het enige dat we missen, is een klein beetje in de kwalificatie. Ik ben er echter van overtuigd dat Honda ook deze kleine stap kan zetten, en daarna is het aan ons om een auto te bouwen die vanaf het begin mee kan strijden om de titel. Tot nu toe ziet het er goed uit, omdat we eerder dan ooit klaar zullen zijn."

Ferrari geen concurrentie voor Red Bull

Een team waar Marko daarentegen weinig vertrouwen in heeft, is Ferrari. De Oostenrijker hint wederom op vals spelen bij de Scuderia aan het einde van 2019. "In het laatste deel van het seizoen lagen wij al voor Ferrari. Vooral op het vlak van de krachtbron lijken ze niet meer het voordeel te hebben dat ze in de tijd daarvoor wel hadden."