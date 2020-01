Windsor: "Max Verstappen zal Lewis Hamilton meeste tegenstand bieden in 2020"

Journalist Peter Windsor heeft er vertrouwen in dat de titelstrijd in 2020 geen walk in the park wordt voor Lewis Hamilton. Hij ziet Max Verstappen en Charles Leclerc als de belangrijkste uitdagers.

Hamilton werd in 2019 voor de zesde keer wereldkampioen en heeft zichzelf daarmee in stelling gebracht om in 2020 het recordaantal titels van Michael Schumacher te evenaren. De Duitser werd tussen 1994 en 2004 zeven keer wereldkampioen. Volgens Windsor geldt Hamilton nog altijd als een van de favorieten voor de titel, maar in een vlog spreekt hij de verwachting uit dat twee jonge coureurs echt mee gaan doen om het kampioenschap.

"Als we kijken naar het kampioenschap bij de coureurs, dan hebben Charles Leclerc en Max Verstappen de beste kans om Lewis Hamilton uit te dagen. Van deze twee heeft Max volgens mij een grotere kans om de titel van Lewis af te pakken", stelt Windsor. De journalist heeft daar een duidelijke verklaring voor, die gezocht moet worden in de instelling van teamgenoten Sebastian Vettel (Leclerc) en Alexander Albon (Red Bull).

"In het geval van Leclerc zal het lastig worden om Vettel te verslaan. Hij zal absoluut punten wegpakken bij Charles, terwijl Michael Schumacher ons in het verleden al liet zien: als je een kampioenschap wil winnen, kan je het niet accepteren dat je teamgenoot ook maar een fractie van een punt van je afpakt. Dat is uiteindelijk waarop het kampioenschap beslist kan worden."