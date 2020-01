Albon leerde focus te leggen op persoonlijke groei tijdens debuutseizoen in Formule 1

Alexander Albon heeft in zijn korte periode bij Red Bull Racing geleerd dat hij niet moet luisteren naar geluiden van buitenaf en dat hij zich op zichzelf moet focussen.

De Brits-Thaise coureur maakte bij de Australische Grand Prix zijn Formule 1-debuut bij Scuderia Toro Rosso. In de zomerstop kreeg hij echter promotie naar Red Bull Racing, waar hij vanaf België de vervanger was van de tegenvallende Pierre Gasly. Nadat hij zich bij Red Bull voegde, eindigde Albon in acht van de negen races in de top 6. Alleen in Brazilië lukte dat niet, nadat hij in de slotfase achterstevoren getikt werd door Lewis Hamilton.

De 23-jarige sleepte met zijn prestaties de award voor Rookie of the Year in de wacht, nadat hij het kampioenschap op de achtste positie afsloot - op vier punten van nummer 6 Carlos Sainz. "Het geldt voor zowel Red Bull als Toro Rosso, maar wat ik geleerd heb is dat ik niet te veel naar iedereen moet luisteren en gewoon mijn eigen ding moet doen", vertelde Albon over zijn debuutseizoen.

"Het is natuurlijk een teamsport, maar wel heel individueel als je kijkt naar de manier waarop je het rijden moet aanpakken en jezelf op de eerste plek moet zetten, jezelf afvraagt wat je beter moet doen. Dat was dit jaar het belangrijkste voor mij, evenals dat ik het iets rustiger aan doe in de vrije trainingen, zonder te snel over de limiet te gaan."

Albon ziet wil bij Red Bull om sterker te beginnen

In de afgelopen jaren was het een terugkerend thema bij Red Bull: bij aanvang van het seizoen op achterstand, maar gedurende het seizoen is het team steeds vaker in staat om mee te doen om de overwinningen en pole positions. Het team hoopt 2020 aan te vangen als kanshebbers op de titel, mede omdat er stabiliteit in de reglementen zit tussen de seizoenen 2019 en 2020.

"Ik denk dat we iets sterker willen starten, dat is het doel", verklaarde Albon. "Ik weet zeker dat iedereen dat aan je gaat vertellen. De jongens in de fabriek werken volle bak aan volgend seizoen. We zullen de druk op Mercedes en Ferrari blijven zetten en hopelijk komen we aan het front naar Australië."