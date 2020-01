Bottas wil toekomst in rallysport na F1-carrière niet uitsluiten

Valtteri Bottas heeft zich uitgelaten over een mogelijke toekomst in de rallysport na afloop van zijn carrière in de Formule 1. De Mercedes-coureur wil een dergelijke overstap niet uitsluiten.

Eerder in december pakte Bottas zijn eerste overwinning in een rally bij een evenement op Paul Ricard. Dat deed hij in een Citroën DS3 WRC. In januari deed hij ook al mee bij de Arctic Lapland Rally, waarin hij vijfde werd met een Ford Fiesta WRC. Bottas zou niet de eerste Formule 1-coureur worden die zijn opwachting maakt in de rallysport: landgenoot Kimi Raikkonen reed in 2010 en 2011, tijdens zijn F1-sabbatical, in het WRC rond.

"Het is te vroeg om er iets over te zeggen", vertelde Bottas. "Je weet niet wat je te wachten staat of wat er gaat gebeuren, maar op dit moment vind ik het leuk. Het is iets wat ik voor mijn plezier doe. Ik denk ook dat het goed voor mijn skills om iets anders te doen. Ik heb echter nog niet zo ver gedacht en ik zie mezelf ook nog een tijd in de Formule 1 rijden. Op een dag ga ik kijken wat ik wil, maar op dit moment vind ik het leuk en zal ik nooit 'nooit' zeggen."

'Zonder twijfel' bij Mercedes blijven in 2021

Bottas gaf ook toe dat hij verwacht dat 2020 een interessant seizoen wordt door het grote aantal contracten van coureurs dat afloopt aan het eind van het jaar. Zelfs zal het contract van de Fin bij Mercedes aflopen, iets wat ook geldt voor teamgenoot Lewis Hamilton. Bottas hoopt na 2020 bij Mercedes te kunnen blijven. Hij heeft het gevoel dat hij goed samenwerkt met het team en dat Mercedes hem aanmoedigt om een betere coureur te worden.

"Het zal absoluut een interessant seizoen worden. Ik kan me geen moment herinneren waarop zoveel mensen een aflopend contract hebben. Natuurlijk zal ik, net als alle andere coureurs, kijken naar alle mogelijke opties. Als ik nu zou kunnen beslissen over mijn 2021, dan zou ik zonder twijfel doorgaan met dit team. Ik geniet hier, we presteren steeds beter en ik word de hele tijd beter."