Max Verstappen: "Stewards in F1 vergelijkbaar met scheidsrechters in voetbal"

Max Verstappen ziet een belangrijke overeenkomst tussen het voetbal en de Formule 1. Volgens hem vervullen de stewards in de Formule 1 eenzelfde 'inconsistente' rol als de scheidsrechters in het voetbal.

Coureurs moeten zich tijdens de race houden aan de reglementen. Doen ze dat niet, dan kan er een straf uitgedeeld worden door de stewards. Hoewel zij hierbij de reglementen na dienen te leven, ligt het uiteindelijke besluit bij de stewards, die tijdens iedere race wisselen. Dat zorgt er soms voor dat coureurs in de ene race wel een straf krijgen voor een vergrijp, terwijl dat een race later door de vingers wordt gezien.

Die inconsistentie in de besluitvorming van de stewards herkent Verstappen uit de voetballerij: tegenover Autosport vergelijkt de Red Bull-coureur de situatie van de scheidsrechters in het voetbal met die van de stewards in de Formule 1. "In voetbal geldt dit ook. Je hebt verschillende scheidsrechters en sommigen geven sneller een gele kaart dan de anderen. Op dat vlak is dit hetzelfde."

"Natuurlijk is er een boek met regels, maar dan nog hebben de stewards een zegje in wat ze gaan toepassen. Als je naar een Champions League- of Premier League-wedstrijd kijkt, kan de scheids het verschil maken. Soms kom je weg met een gele kaart terwijl een andere scheids je rood geeft, en vraag je je af 'wat gebeurt er eigenlijk?'. In de Formule 1 is het volgens mij precies hetzelfde."

Stewards 'willen liever ook geen straf uitdelen'

Toch benadrukt Verstappen dat hij respect heeft voor het werk dat de stewards doen en dat hij wat dat betreft de soms inconsistente beslissingen voor lief neemt, ook omdat de stewards liever geen straffen uit willen delen. "Het is ook prima. Het is nooit leuk als je een straf uitgedeeld krijgt, tenzij je iets goed fout gedaan hebt en het kan accepteren. Als het een 50/50-gevalletje is en je een straf krijgt, zet je er altijd je vraagtekens bij."

"Het is ook erg lastig voor de officials. Ik heb bij ze in de kamer gestaan en ervaren dat de straffen uitdeelden. Dat is niet makkelijk voor ze, want ook zij willen geen straf uitdelen. Soms moeten ze wel, ook door de manier waarop de regels geschreven zijn. Misschien kunnen we kijken naar het verlagen van een aantal straffen, of ze op een andere manier opschrijven in de reglementen."