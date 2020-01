Technisch directeur Mercedes over progressie Red Bull: "We moeten alles op alles zetten"

James Allison, de technisch directeur van het Formule 1-team van Mercedes, gelooft dat Red Bull Racing een grote vijand van het team zal worden gedurende het seizoen 2020.

Het Formule 1-seizoen van 2019 is geëindigd in een dominante vertoning van Mercedes. De Zilverpijlen wonnen 15 van de 21 races, terwijl Ferrari en Red Bull Racing ieder slechts drie overwinningen binnen hengelden. In 2019 presteerde de Ferrari-motor echter beter dan de sterkste Mercedes-motor ooit. Ook is het werkelijke verschil tussen de drie topteams niet zo groot als het verschil in het aantal overwinningen.

Met name Red Bull, aangedreven door een steeds sterker wordende Honda-motor, zal een bedreiging vormen voor Mercedes en Ferrari in 2020 volgens Allison. "Natuurlijk, we zijn niet de enigen die bang zijn." Alison ging verder en zei in de Duitse Auto, Motor und Sport: "Red Bull is nu ook een zeer sterk team."

In 2020 zal het niet gemakkelijk gaan voor Mercedes

Mercedes moet alles op alles zetten om ook volgend seizoen een goede bolide en motor te hebben. "Om met hen te concurreren, moeten we onze auto's nog sneller maken tussen nu en de eerste race van het seizoen. Het is niet eenvoudig, dit is de ultieme uitdaging."

Sommigen hebben de legaliteit van de Ferrari-motor in twijfel getrokken, Gedurende 2019 werden de prestaties van die krachtbron fors beter, maar Allison verwerpt suggesties van vals spelen. "Het heeft geen zin om te speculeren," vertelde hij tegen de Duitse website.

"We moeten eerst naar onszelf kijken en het motorvermogen in de winter zoveel mogelijk verhogen. Tegelijkertijd werkt de chassisgroep ook aan het effectief verminderen van de luchtweerstand. Ik zal de middelen bestuderen.''