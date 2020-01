Horner: "Verstappen sloot 2019 af als coureur met beste vorm"

Red Bull Racing kijkt met vertrouwen uit naar het nieuwe jaar. Teambaas Christian Horner denkt zelfs dat het team zich momenteel in de beste positie bevindt sinds het einde van het seizoen 2013.

Afgelopen jaar werd Red Bull Racing wederom derde in het kampioenschap voor constructeurs. Het einde van het seizoen was echter bemoedigend. Max Verstappen stond in de drie laatste races van de jaargang op het podium en wist de race in Brazilië zelfs te winnen. Het gat met Mercedes lijkt niet zo groot meer en dat geeft Horner hoop voor het aankomende seizoen.

Omdat de reglementen niet veranderen in 2020, kan Red Bull verder op de ingeslagen weg en dat zorgt voor het nodige vertrouwen. Horner is blij met de positie waarin het team zich momenteel bevindt en hoopt op een goede start in 2020. "Ik denk dat we in de beste positie zitten sinds de reglementswijzigingen eind 2013. Red Bull's filosofie om in jeugd te investeren houdt in dat we op alle vlakken van het bedrijf jong talent opkomt."

"Dat begint zich uit te betalen en het team komt eraan. We moeten volgend jaar competitief uit de startblokken komen. Mercedes is nog steeds het mikpunt, dus we moeten proberen ze vanaf de eerste race te pushen om ze echt uit te kunnen dagen. Momenteel is er in de fabriek wat goede spanning en verwachtingen voor volgend jaar, dus we moeten kapitaliseren en verder bouwen op het positieve momentum uit 2019."

Geen twijfels over kunnen Verstappen

Verstappen was gedurende 2019 een van de sterkste coureurs op de grid. Hij kende zijn beste seizoen in de Formule 1 tot nu toe met drie overwinningen, negen podiumplaatsen en twee pole positions. De Nederlander wil om de wereldtitel gaan strijden in 2020. Horner weet dat Red Bull hem daarvoor het juiste materiaal moet leveren, want aan de capaciteiten van Verstappen twijfelt hij niet.

"Hij is nu in een positie dat hij meer dan capabel is om voor de wereldtitel te strijden en we moeten hem een auto geven waarmee hij dat kan. Als we dat kunnen doen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat hij de strijd met Lewis, Mercedes en Ferrari aan kan. Hij zit in de buurt; zijn vorm is fantastisch en ik geloof dat hij op dit moment de coureur in de beste vorm is."