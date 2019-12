Christian Horner: "Alexander Albon zal in 2020 profiteren van stabiele winter"

Christian Horner is vol lof over Alexander Albon. De teambaas van Red Bull Racing verwacht dat zijn coureur in 2020 gaat profiteren van het feit dat hij voor het eerst in zijn carrière niet van team wisselt in de winter.

Nadat hij in 2018 derde werd in de Formule 2 kreeg Albon van Red Bull de kans om zich in de Formule 1 te bewijzen. Hij werd naast Daniil Kvyat bij Scuderia Toro Rosso geplaatst en in de eerste seizoenshelft maakte hij een prima indruk. In de zomerstop volgde echter een verrassende wending voor de Britse Thai: hij werd opgeroepen door Red Bull Racing als vervanger van de tegenvallende Pierre Gasly.

Ook bij Red Bull bleef Albon indruk maken, ook op teambaas Horner. "We hebben gezien dat Alex bij iedere race beter werd. Hij had pech in Brazilië, maar ik denk dat hij het enorm goed gedaan heeft, zeker voor zijn eerste jaar. Hij zat in twee teams en halverwege het seizoen kreeg hij de druk toen hij hier kwam en Max Verstappen als teamgenoot kreeg."

Ondanks de niet bepaald eenvoudige omstandigheden hield Albon zich prima staande, met acht top 6-finishes in negen races. Alleen in Brazilië lukte dat niet door de botsing met Lewis Hamilton in de strijd om P2. "Ik denk dat hij daar heel goed mee is omgegaan, hij heeft de kans met beide handen aangegrepen en indruk gemaakt op het hele team met zijn aanpak, houding, race-inzicht en feedback."

Geen specifieke doelstelling voor 2020

Horner wil voor 2020 geen specifieke doelstellingen neerzetten voor Albon. "Hij moet gewoon verder gaan met zijn ontwikkeling. Voor Alex wordt het de eerste keer sinds zijn karting-carrière dat hij van het ene naar het andere jaar een stabiele omgeving heeft en een volledige voorbereiding mee kan draaien. Ik denk dat hij daarvan zal profiteren."

"Hij heeft met veel tegenslagen om moeten gaan tijdens zijn carrière, maar in deze situaties komt de ware aard van mensen bovendrijven. Alex heeft zich door alles heen weten te slaan en positieve dingen uit iedere situatie weten te halen."