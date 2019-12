Horner: "Voor het eerst in lange tijd kreeg Red Bull wat er beloofd werd"

Na jaren met gebroken beloftes bij motorleverancier Renault heeft Red Bull Racing in 2019 eindelijk gekregen wat er beloofd werd. Dat vertelde teambaas Christian Horner over de samenwerking met Honda.

Na twaalf jaar zegde Red Bull aan het eind van 2018 de samenwerking met Renault op om daarna een avontuur aan te gaan met Honda. De geplaagde motorleverancier liet in 2018 veelbelovende dingen zien bij Scuderia Toro Rosso en dat was voor de grote broer het teken om zelf ook de overstap te wagen. Tot dusver is die overstap goed bevallen bij Red Bull Racing.

Volgens Horner kwam Honda de gemaakte beloftes wel na, in tegenstelling tot Renault. "Dit is voor het eerst in lange tijd dat we gekregen hebben wat er beloofd werd. Het is een andere samenwerking, een echte samenwerking en je kan zien wat het voor Honda betekent als ze een resultaat behalen: de emotie, de trots en de tevredenheid door het hele bedrijf."

Resultaten gevolg van echte samenwerking met Honda en ExxonMobil

Red Bull pakte in het eerste jaar van de samenwerking met Honda drie overwinningen, negen podiumplaatsen en twee pole positions. Horner schrijft die successen niet alleen toe aan het team zelf, maar ook aan Honda en smeermiddelenleverancier ExxonMobil. "We hadden op veel circuits een erg goede auto dit jaar en de progressie met Honda, samen met de ontwikkelingen van brandstofpartner ExxonMobil, is een echte samenwerking geweest."

"Dat heeft positieve resultaten opgeleverd. Honda's eerste overwinning tijdens onze thuisrace in Oostenrijk zorgde voor een fenomenale hoeveelheid emotie bij alle betrokkenen. Honda heeft zo hard gewerkt om dit te bereiken. Ze hebben een zware tijd gehad bij terugkomst in de Formule 1 in het hybride tijdperk, en de toewijding die we bij ze hebben gezien werd beloond met die eerste overwinning."