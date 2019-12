Pierre Gasly zelfverzekerd: "Stoeltje bij Toro Rosso volledig verdiend"

Pierre Gasly denkt dat het volledig verdiend is dat hij zijn stoeltje bij Toro Rosso, volgend jaar omgedoopt tot Alpha Tauri, behoudt. Na een sterk eerste volledig seizoen met Toro Rosso in 2018, werd de Fransman gepromoveerd tot teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. voor 2019. Dat verliep niet zoals verwacht en in de zomer werd hij teruggeplaatst naar Toro Rosso, waar hij zijn draai meteen weer vond. De Fransman behaalde zijn eerste podium in Brazilië en deed dat dus verrassend met het Italiaanse team.

Hij vertelde tegen de Formule 1 dat hij wist dat het met Verstappen als teamgenoot een zware uitdaging zou zijn. "Ik ken Max sinds onze tijd in de karting", zei de 23-jarige. "Ik weet hoe snel hij in een vliegende ronde en in de races is. Hij presteerde zeer goed tijdens die eerste twaalf races, op het niveau dat ik van hem verwachtte."

Wat zichzelf betreft, houdt Gasly vol dat hij "niet in de buurt van mijn niveau" kwam. De Fransman is niet erg specifiek, maar hij laat doorschemeren dat hij niet de volledige steun van Red Bull heeft ontvangen om zijn prestaties te kunnen verbeteren. "Ik denk dat als we hadden gewild, we alles hadden wat we nodig hadden om het te laten werken."

Alexander Albon vervangt Gasly

Red Bull zette Gasly in de zomerstop terug naar Toro Rosso, waar hij volgend jaar zal blijven, en in plaats daarvan plaatst Helmut Marko de in Engeland geboren Thaise Alexander Albon naast Verstappen. "De afgelopen zeven jaar ben ik altijd super competitief geweest, behalve die zes maanden bij Red Bull. Daarom is het een beetje frustrerend dat we de benodigde wijzigingen niet konden aanbrengen."

Maar Gasly is in ieder geval dankbaar dat hij in 2020 nog steeds in de Formule 1 zit. "Op basis van de resultaten die ik sinds Spa met Toro Rosso heb bereikt, denk ik dat de stoel volledig verdiend is," zei hij. De Fransman kende zijn beste race in Brazilië met een tweede plek en beloonde Honda met een dubbelzege.