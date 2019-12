Mercedes: "2020-bolide moet veel sneller worden om mee te doen om wereldtitel"

Mercedes weet dat er werk aan de winkel is om ook in 2020 voor het kampioenschap te kunnen gaan. Technisch directeur James Allison benadrukt dat de W11 'een stuk sneller' moet worden.

Sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren staat er geen maat op Mercedes. Sinds 2014 legde het team beslag op alle twaalf wereldtitels en zelfs de ingrijpende reglementswijzigingen van 2017 konden daar geen verandering in brengen. In 2019 was het wederom raak: Lewis Hamilton pakte zijn zesde wereldtitel bij de coureurs, terwijl Mercedes hetzelfde deed bij de constructeurs.

Gedurende 2019 kwamen Ferrari en Red Bull echter steeds dichterbij en dat zijn volgens Allison ook de teams die Mercedes moet vrezen voor 2020. "Ja, en we moeten niet alleen vrezen voor Ferrari. Red Bull is ook een extreem sterk team. Het is voor ons duidelijk dat we tussen nu en Melbourne 2020 onze auto veel sneller moeten maken als we een kans willen maken tegen deze teams. Maar het hoort niet makkelijk te zijn. Dit is de ultieme uitdaging."

Allison wil niets zeggen over vermeend vals spelen Ferrari

Allison wilde zich niet echt uitlaten over de verdenkingen rond de illegale Ferrari-motor. De Scuderia kwam met een enorme voorsprong met haar krachtbron uit de zomerstop, maar na een aantal technical directives was het grote voordeel van het team ineens kleiner. Dat voedde geruchten dat Ferrari op een illegale manier geprobeerd heeft om meer uit haar krachtbron te halen.

Volgens Allison heeft het echter geen zin om over dergelijke zaken te speculeren. Liever legt hij de focus bij wat Mercedes zelf beter kan doen. "Het heeft geen zin om te speculeren. We moeten naar onszelf kijken en deze winter zoveel mogelijk vermogen vinden, terwijl de groep rond het chassis zal onderzoeken waar we op een efficiënte wijze luchtweerstand kunnen verminderen", sloot hij af tegenover Auto, Motor und Sport.