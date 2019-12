Max Verstappen: "Ik ben onder de indruk van de werkwijze van Honda"

Max Verstappen is zeer positief over de samenwerking met Honda. De Nederlander roemt de professionaliteit van de Japanners en prijst ook de aandacht voor details die er is bij de motorleverancier.

Na een aantal lastige seizoenen met motorleverancier Renault stapte Red Bull Racing voor 2019 over op motoren van Honda. Daar waar een overgangsseizoen verwacht werd, werden er uiteindelijk drie zeges geboekt en stond Verstappen bovendien twee keer op pole position. Honda liet in de ontwikkeling ook een positieve lijn zien. Dat stemt Verstappen positief, evenals de werkhouding van de motorleverancier.

"Ik hou ervan om met Honda te werken. Ze zijn zeer professioneel en het zijn mensen van niet te veel woorden, precies zoals ik er zelf in sta. Ze hebben een enorme focus op wat ze moeten doen, waarbij ze ook kijken naar hoe de bedrading aan de motor vastzit en of de stickers bij elkaar horen. Het zijn kleine dingen, maar ze zijn wel ontzettend belangrijk. Die aandacht voor details moet er zijn", vertelde hij aan Motorsport.com.

'Ik bleef maar vragen naar de Spec 4'

Een van de grote zwakke punten van Renault was de betrouwbaarheid, maar Verstappen had daar geen last van bij Honda. "Vooral de betrouwbaarheid was belangrijk in vergelijking met wat we eerder hadden. We zijn dit jaar geen enkele keer uitgevallen door een probleem met Honda. Als je voor het kampioenschap wil strijden, dan heb je dit nodig. Ik ben erg onder de indruk van hoe ze te werk gaan."

Daarnaast werden ook de prestaties van de krachtbron steeds beter. Verstappen vertelt daarover nog een anekdote rond de introductie van de Spec 4-krachtbron. "We wisten dat de Spec 4 een grote stap zou worden. Ik bleef maar vragen wanneer die versie zou komen. Honda blijft constant pushen en ze hebben er alles voor over. Daar zit geen grens aan."