Dit is wat Honda hoopt te verbeteren met de Spec 4-motor

Honda heeft een duidelijk doel voor de vierde specificatie van haar krachtbron voor 2019: het verkleinen van het gat met Mercedes en Ferrari in de kwalificatie. De motorleverancier beseft wel dat de andere fabrikanten ook niet stilzitten.

De Spec 4-motor van Honda werd bij de Belgische Grand Prix van afgelopen weekend geïntroduceerd. In de vrije trainingen reden Alexander Albon en Daniil Kvyat hun eerste meters met de nieuwe krachtbron. Kvyat reed het hele weekend met die motor, terwijl Albon later weer wisselde naar een van de oudere specificaties van de krachtbron van Japanse makelij.

Komend weekend zal Albon wél racen met de nieuwe krachtbron en dat geldt ook voor Pierre Gasly en Max Verstappen. Laatstgenoemden zullen daarvoor een gridstraf ontvangen en van achteraan de grid vertrekken op Monza. Op het circuit waar topsnelheid zo belangrijk is, zal Honda voor het eerst een echte test afleggen met de nieuwe motorspecificatie en wordt duidelijk hoe deze zich verhoudt met de nieuwe motoren van Mercedes en Ferrari.

Kwalificatie belangrijk verbeterpunt voor Honda

Een belangrijke stap hoopt Honda met de Spec 4 te zetten op het vlak van de kwalificaties. Vooralsnog is dat niet het sterkste punt geweest van de Honda-motor, weet ook technisch directeur Toyoharu Tanabe. "Ik hoop het, maar andere motorfabrikanten zijn ook begonnen met het toepassen van hun laatste specificaties. We hebben het verschil in prestaties tussen hun vorige prestaties en Spa nog niet geanalyseerd."

"We zullen hun verbeteringen proberen te vergelijken met die van ons, maar ze wachten niet op ons. Ik hoop dat we het gat dichten, maar de realiteit uit de kwalificatie op Spa laat zien dat er een groot gat is tussen Ferrari en Mercedes - maar ik weet niet of Mercedes problemen had in de kwalificatie. Ik hoop dat we het gat dichten, maar het is niet makkelijk."

Over de eerste test van de Spec 4 in België vertelde Tanabe het volgende aan Autosport. "Onze nieuwe Spec 4 werkte naar behoren en de resultaten van de data zijn zoals we verwachtten. Op dit moment zijn we tevreden. We zullen de data analyseren en de kalibratie proberen te optimaliseren, zodat we de prestaties zoveel mogelijk kunnen verbeteren voor Monza."