Binotto: "Prestaties in Australië kwamen als koude douche voor Ferrari"

Ferrari kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken tijdens de eerste race van 2019 in Australië. Teambaas Mattia Binotto heeft toegegeven dat de wedstrijd in Melbourne als een koude douche was.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 heeft Ferrari een decennium afgesloten zonder een wereldtitel te winnen. Ook in 2019 zag de Scuderia Mercedes met beide wereldtitels aan de haal gaan, maar na de wintertests leek dat even anders te zijn. Ferrari leek van alle teams de beste auto gebouwd te hebben, maar in Australië was het toch Mercedes dat het snelste team was.

Binotto gaf tijdens een medialunch toe dat dit als een verrassing kwam. "In de eerste week waren we absoluut snel en erg sterk. We dachten eerlijk gezegd dat we een duidelijke voorsprong hadden op de competitie, dat we in de eerste week min of meer een halve seconde sneller waren dan de andere teams. Tijdens de tweede week bracht Mercedes upgrades mee."

'Slechte keuzes qua koeling en managen motor'

"Als we kijken naar de snelste rondetijd van de tweede week, toen iedereen met minder brandstof reed en begon te pushen met de motorstanden, reden we exact dezelfde tijd als Hamilton. Na de tests hadden we volgens mij nog steeds veel vertrouwen in onze snelheid. We hadden een goed niveau aan vertrouwen dat we om de zege mee konden doen in Australië. Eenmaal daar was het echter een koude douche voor het hele team."

"We realiseerden dat onze prestaties niet goed genoeg waren. Er waren goede redenen voor dat we niet geweldig presteerden. We maakten een slechte keuze wat betreft de koeling en het managen van de krachtbron, en op dat moment waren er een aantal dingen die niet klopten. In het algemeen waren we echter te langzaam in vergelijking met onze verwachtingen."